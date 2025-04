Chi sono gli evasori fiscali in Italia? L’identikit della Cgia Mestre

Introduzione

Su 1.279,8 miliardi di euro non riscossi dal fisco, sono solamente 156,7 - cioè il 12,2% del totale - quelli riconducibili a persone fisiche con attività economica come artigiani, commercianti, liberi professionisti. A rilevarlo è la Cgia Mestre, sulla base di dati dell'Agenzia delle entrate, secondo cui dalle cifre emergerebbe come in Italia a evadere il fisco sarebbero soprattutto i grandi contribuenti.