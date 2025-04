Rottamazione quinquies, si allungano i tempi per l’approvazione

Introduzione

Si avvicina una nuova scadenza per i contribuenti che hanno debiti pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Come stabilito dal decreto Milleproroghe, il 30 aprile è il termine per chiedere la riammissione alla rottamazione quater, rivolta a coloro che erano decaduti dal beneficio non avendo pagato le rate fino a fine dicembre 2024