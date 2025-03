Rottamazione quater, come compilare la domanda e quali errori evitare

Introduzione

Riparte la rottamazione quater per i contribuenti che erano decaduti dal beneficio non avendo pagato le rate fino a fine dicembre 2024. Saranno infatti riammessi in seguito a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe. Al momento è possibile fare domanda online fino al 30 aprile. Si studia intanto una quinta versione del provvedimento attualmente all'esame del Senato. Per qualsiasi informazione è possibile fare riferimento alla pagina Faq, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.