Milleproroghe, riapertura rottamazione quater. Ripescaggio per 500mila

Introduzione

Giovedì 20 febbraio la Camera dei deputati ha approvato con 165 voti a favore, 105 contrari e 3 astenuti il decreto Milleproroghe. Con il via libera di Montecitorio il provvedimento è legge. Una delle misure più discusse in queste settimane è la riapertura della rottamazione quater per chi è decaduto. Ecco tutto quello che c’è da sapere.