Rottamazione cartelle, rispunta l'ipotesi di una quinta tranche

Introduzione

La Lega ha presentato una proposta per consentire agli inadempienti di mettersi a posto nei confronti del Fisco in dieci anni, pagando solo il dovuto (quindi senza sanzioni, interessi e aggio). Si tratterebbe della quinta rottamazione delle cartelle, che il Carroccio aveva già cercato di far inserire nel decreto Milleproroghe, senza riuscirci. Il viceministro Maurizio Leo ha però messo in guardia spiegando che, per mettere in campo un’altra definizione agevolata (cioè una rottamazione), andrebbero trovate le risorse necessarie.