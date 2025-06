Statali, aumenti di stipendio fino a mille euro: tutte le novità

Inoltre, alla stipula del CCNL non saranno corrisposti gli arretrati per gli anni 2022 e 2023, mentre resta da vedere cosa ne sarà di lavoro agile e buoni pasto in smart working. Le organizzazioni sindacali premono poi per introdurre una norma a tutela della continuità del diritto all'incarico. La discontinuità tra gli incarichi, secondo il sindacato, comporta dei "buchi" retributivi non indifferenti per i dirigenti. Priorità diverse, invece, per la CISL Fp, per la quale resta importante distribuire in tempi rapidi le risorse disponibili per la tornata contrattuale 2022-2024