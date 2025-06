Bonus assunzioni donne, i dettagli Inps: i requisiti e come funziona

Questi esoneri contributivi sono riconosciuti in favore di tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo. L'esonero viene riconosciuto a patto di rispettare il principio dell’incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e il normale orario di lavoro a tempo pieno). La verifica del requisito non deve tener conto delle diminuzioni del numero degli occupati in società controllate o collegate facenti capo allo stesso datore di lavoro