Gli ultimi dati Istat hanno evidenziato rialzi marcati soprattutto per le bevande e i prodotti dolciari: il cacao e il cioccolato in polvere registrano un balzo superiore al 20%, mentre il caffè segna un incremento vicino al 18%. Anche il cioccolato confezionato non sfugge ai rincari, con un aumento prossimo al 10%. Secondo le stime del Codacons, cresce in modo significativo anche il comparto delle carni, con la bovina che supera l’8% di aumento, seguita dal vitello e dalle preparazioni a base di macinato. Più cari risultano inoltre pollo, uova e formaggi stagionati, tutti interessati da variazioni comprese tra il 5% e l’8%. Non mancano rincari nel settore ittico e nei prodotti di origine animale: molluschi e pesce mostrano aumenti superiori al 4%, mentre latticini, frutta secca e noci segnano rialzi intorno al 6%. A fare eccezione è l’olio extravergine d’oliva, che registra una netta riduzione su base annua, e anche i brindisi di fine anno pesano meno sul portafoglio grazie al calo dei prezzi dello spumante.

