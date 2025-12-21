Cene e pranzi Natale, spesa sale a 3,5 miliardi. Pesa aumento prezzi

Offerte Sky
Cene e pranzi di Natale, la spesa sale a 3,5 miliardi di euro. Pesa l’aumento dei prezzi

Economia
Gli italiani spenderanno 3,5 miliardi di euro per cenoni e pranzi natalizi: un incremento di 500 milioni rispetto allo scorso anno e al periodo pre-pandemico. Tuttavia, l'apparente dinamismo dei consumi festivi nasconde una realtà più complessa, secondo l'analisi del Centro Studi Confcooperative. Ecco i dati.

Pesano i rincari

L'impennata della spesa è determinata prevalentemente dall'aumento generalizzato dei prezzi, dalla crescita delle retribuzioni lorde e dal numero record di occupati registrato nel 2025. Le tredicesime crescono da 51,3 a 52,5 miliardi di euro, sostenute dal miglioramento del mercato del lavoro e dalla riduzione del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni. Tuttavia, la capacità di spesa reale delle famiglie viene significativamente erosa dall'inflazione.

 

Cresce il numero dei poveri

Si allarga inoltre la forbice tra chi mantiene capacità di spesa e chi invece affronta difficoltà crescenti sui beni di prima necessità. Il ceto medio appare indebolito, mentre il numero dei poveri, tra assoluti e relativi, raggiunge quota 10 milioni di persone. Dato a cui fa da contrasto che un italiano su tre si concederà una vacanza durante le festività: sono 19 milioni gli italiani con la valigia pronta.

 

I menù di pranzi e cenoni

I pasti natalizi vedranno riunite mediamente 10 persone, con menù che celebreranno le eccellenze dell'agroalimentare Made in Italy. Le bollicine italiane si confermano protagoniste indiscusse: 60 milioni di tappi di spumante e prosecco tricolore salteranno durante i brindisi, superando nettamente le etichette d'Oltralpe. La tradizione domina le scelte gastronomiche: vongole e frutti di mare per i primi piatti (310 milioni di euro, con impatti significativi legati alla devastazione del granchio blu); pesce per i secondi (625 milioni); carne, salumi e uova (530 milioni); vini, spumanti e prosecchi (485 milioni); frutta, verdura e ortaggi (450 milioni); pasta, pane, farina e olio (305 milioni). Immancabile il tagliere di formaggi freschi e stagionati (235 milioni), seguito dal carrello dei dolci dominato da panettone, pandoro e specialità regionali (530 milioni). 

Dove andranno gli italiani a Natale

Saranno 19 milioni gli italiani che partiranno durante le vacanze, di cui uno su quattro per l'intero periodo festivo. Le destinazioni privilegiate restano quelle italiane: montagne, città dei mercatini natalizi, centri storici illuminati a festa, città d'arte e località termali. Per chi cerca soluzioni economicamente accessibili, vincono le case di amici e parenti. Al crescere della disponibilità economica gli italiani opteranno per mete esotiche o per le grandi capitali europee e nordamericane, confermando ancora una volta la netta stratificazione nelle capacità di spesa dei nostri concittadini.

 

Le spese per i regali

Secondo un’indagine riguardo i consumi di Natale 2025 realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Research, quasi 9 italiani su 10 spenderanno fino a 300 euro per i regali di Natale e aumenta dal 13% al 13,2% la quota di chi spenderà oltre tale cifra, con una spesa media che si attesta a 211 euro. Ad aumentare è anche il numero di italiani che faranno i regali di Natale quest'anno, con una percentuale che sale all'81,5% rispetto al 79,9% del 2024.

 

Le tipologie di regali

Tra i doni più ricercati, si confermano i prodotti enogastronomici, vini e liquori (19,7%), prodotti per la cura della persona e trattamenti di bellezza (15,2%), capi di abbigliamento, calzature e articoli sportivi (13,2%); più giù nella classifica, abbonamenti streaming, biglietti per spettacoli e concerti, smartphone ed elettronica di consumo, gioielli e orologi. Inoltre, due italiani su tre acquisteranno i regali sia nei negozi fisici che online, mentre il 23,6% esclusivamente presso i punti vendita tradizionali.

 

Come verrà usata la tredicesima

Tra coloro che percepiscono la tredicesima, il 22,8% la utilizza per sostenere le spese per la casa e la famiglia, il 22,1% la destina al risparmio, il 20,2% al pagamento di tasse e bollette e quasi il 18% per acquistare i regali di Natale.

 

