Natale, rincari record per panettoni e pandori: il confronto col 2021

Natale 2025, rincari fino al 100% per panettoni e pandori: il confronto con il 2021Economia
Introduzione
I prezzi dei dolci tipici natalizi hanno subìto in Italia un continuo aumento negli ultimi 4 anni, al punto che oggi per acquistare un pandoro o un panettone industriale si spende in media il 42% in più rispetto al 2021. E se si opta per quelli con gocce di cioccolato, i rincari raggiungono (e superano) addirittura il 100%. Sono i dati che emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.). Vediamoli nel dettaglio
Quello che devi sapere
"Colpa" delle materie prime
La ricerca del Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) ha passato in rassegna i prodotti simbolo delle feste natalizie, mettendo a confronto i listini del 2021 con quelli odierni. "A pesare sulla forte crescita dei dolci natalizi sono senza dubbio le quotazioni delle materie prime letteralmente schizzate alle stelle negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, la guerra in Ucraina e le tensioni geopolitiche internazionali", spiega il presidente del Comitato scientifico del C.r.c., Furio Truzzi.
I rincari di panettoni e pandori
Come spiega il Centro di formazione e ricerca sui consumi, analizzando i prezzi praticati dalle principali catene della grande distribuzione operanti in Italia, emerge come oggi il prezzo di un panettone o di un pandoro classico industriale, al netto di offerte e promozioni, vari dai circa 5,5 euro di quelli a marchio della Gdo, ossia della Grande distribuzione organizzata, fino ad arrivare a toccare i 17 euro per i prodotti di fascia più alta. Se si guarda ai prezzi praticati nel 2021 per gli stessi prodotti e nelle stesse catene commerciali, si scopre che per pandori e panettoni i listini al pubblico hanno registrato rincari medi del +42% in quattro anni.
E i dolci a base di cioccolato...
Se si analizza invece l'andamento dei dolci natalizi a base di cioccolato (pandori con creme al cacao, panettoni con gocce di cioccolato, dolci farciti, glassati, eccetera) si scopre per tale tipologia di prodotti gli aumenti dei listini sono assai più elevati, pari in media al +89% sul 2021. In alcuni casi i prezzi sono addirittura raddoppiati, segnando incrementi superiori al 100%.
Anche il torrone è un lusso
Situazione analoga sul fronte dei torroni: per i torroni classici (alle mandorle, al pistacchio, alle nocciole, ecc.) si registrano incrementi medi dei prezzi del +20,4% rispetto al 2021, ma se si analizza l'andamento dei torroni al cioccolato, i rincari sono molto più alti e si attestano al +56,5% in quattro anni.
Cacao e burro sempre più preziosi
Come accennato, secondo il Centro di formazione e ricerca sui consumi, i motivi vanno ricercati nei prezzi delle materie prime. "Ad esempio nel corso del 2025 i prezzi del cacao hanno superato i 10mila dollari per tonnellata con un incremento del 300% rispetto ai 2.500 dollari del 2021. Male anche il burro, altra materia prima indispensabile per i dolci di Natale, le cui quotazioni nel corso del 2025 sono salite dell'83% su base annua superando gli 8.300 dollari a tonnellata”, spiega il presidente del Comitato scientifico del C.r.c. Truzzi.
Prodotti... irrinunciabili
Ad incidere sui rincari, spiega ancora Truzzi, “è anche il fatto che pandori e panettoni sono prodotti che non possono mancare sulle tavole degli italiani a Natale, la cui domanda poco elastica spinge i produttori a ritoccare di anno in anno i listini. Non a caso lo scorso anno ne sono state prodotte 90mila tonnellate per un controvalore che sfiora i 600 milioni di euro".
Rincari anche su alberi di Natale
Ma non è tutto. L'indagine del Centro di formazione e ricerca sui consumi ha preso in esame anche alberi di Natale, palline, luci al led e decorazioni varie vendute da alcune catene specializzate in prodotti per la casa, e ha messo a confronto i prezzi degli stessi prodotti tra il 2021 e oggi. Bene: in questo caso gli aumenti medi sono inferiori rispetto al comparto alimentare, ma comunque significativi: +30,7%.
La spesa media per famiglia
L’aumento del prezzo di panettoni e pandori si riflette, ovviamente, anche sulla spesa delle famiglie, che per il Natale 2025 raggiungerà i 28 miliardi di euro tra alimentari, viaggi, regali e ristorazione, con un esborso medio di 1.085 euro a famiglia. A calcolarlo è il Codacons, in base alle proprie stime preliminari, spiegando che su queste festività giocano un ruolo primario il Black Friday, con un regalo su due acquistato durante il periodo di sconti, ma anche il caro-prezzi che interessa alcuni settori, dagli alimentari al turismo, passando per oro e gioielli.
Cenone, quanto mi costi...
Sempre secondo il Codacons, per il tradizionale cenone della Vigilia e il pranzo di Natale gli italiani spenderanno circa 3,1 miliardi di euro. Una somma ingente in cui "pesano" i prezzi di alcuni prodotti, che hanno registrato sensibili rincari: è il caso del cacao, i cui prezzi salgono del +21,1% su anno, del caffè (+18,8%), del cioccolato (+9,3%), delle uova (+7,7%), mentre formaggi e latticini costano il 6,4% in più rispetto allo scorso anno e la carne il 5,8% in più.
