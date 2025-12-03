Mercatini di Natale 2025, i più belli da vedere in Europa

Nelle principali città italiane ed europee, i Christmas market sono diventati ormai una tradizione irrinunciabile, in grado di accendere il magico spirito del Natale con la loro calda atmosfera. Tra lucine, alberi natalizi e decorazioni, ma anche dolci e cioccolata calda, vediamo insieme quali sono i mercatini natalizi più belli e scenografici

Tra le principali attrazioni natalizie non possono mancare i tradizionali mercatini. Nelle principali città italiane ed europee, i Christmas market sono diventati ormai una tradizione irrinunciabile, in grado di accendere il magico spirito del Natale con la loro calda atmosfera. Tra lucine, alberi natalizi e decorazioni, ma anche dolci e cioccolata calda, i mercatini prendono forma in sempre più città, caratterizzati soprattutto da bancarelle e casette di legno. Ma quali sono quelli più belli e scenografici? Vediamoli insieme.

I mercatini più belli d'Italia

Tra i Christmas Market più suggestivi d'Italia troviamo quello di Bolzano. In programma fino al 6 gennaio 2026, il mercatino altoatesino ospita numerose bancarelle con prodotti locali, come speck, vin brulè e strudel. Restando in Italia, troviamo poi il mercatino di Aosta che, caratterizzato da piccoli chalet in legno, anima la piazza principale della città con tanto di presepi artigianali e pista di pattinaggio. Ma non può mancare poi Christmasland, il suggestivo mercatino di Gubbio, allestito ai piedi dell'albero di Natale più grande del mondo con oltre 300 lucine colorate, e quello di Livigno che, circondato dalle suggestive montagne innevate, anima il centro con casette di legno e dolcetti tipici. Tra le attrazioni più amate nel periodo natalizio in Italia c'è anche San Gregorio Armeno a Napoli: non si tratta di un vero e proprio mercatino, ma della tipica strada napoletana dei presepi, dove è possibile trovare migliaia di statuine di ogni tipo. Immancabili poi il tradizionale mercatino natalizio di Roma in piazza Navona e quello di Bressanone, dove è possibile trovare artigianato dell’Alto Adige, cosmetici naturali altoatesini, vin brulé, canederli e krapfen dolci.

I mercatini più belli d'Europa

Tra i mercatini natalizi più scenografici d'Europa non può mancare il tradizionale Christkindlmarket di Monaco di Baviera, in Germania. In programma fino al 24 dicembre, anima il centro città con 130 bancarelle di dolci tipici, addobbi di Natale e prodotti d'artigianato, oltre al più grande mercatino della Germania dedicato agli oggetti per il presepe. Tra i Christmas Market più celebri a livello europeo c'è quello di Strasburgo, in Francia. Attivo fino al 24 dicembre 2025, il Christkindelsmärik in piazza Kléber raduna specialità gastronomiche e prodotti artigianali, con l'immancabile albero di Natale alto 30 metri.

Spostandoci in Svizzera troviamo il mercatino di Zurigo che, oltre a essere il più importante del Paese, è anche il più grande mercato di Natale al coperto in Europa. Viene allestito all'interno della stazione centrale ed è visitabile fino al 24 dicembre 2025. Non manca poi il celebre mercato di Bruxelles che, in programma fino al 1° gennaio 2026, è caratterizzato da un imponente albero di Natale decorato con ghirlande, lucine e centinaia di palline. Tra i più belli mercatini natalizi troviamo anche quello di Vienna, allestito davanti al Palazzo di Schönbrunn e visitabile fino al 6 gennaio 2025, quello di Praga in Piazza della Città Vecchia. Poi il Christmas Market di Tallinn in Estonia, allestito nel centro del centro storico della capitale estone (Raekoja plats). Senza dimenticare i numerosi mercatini di Londra che animano il periodo delle feste: tra i più suggestivi e visitati c'è quello di Trafalgar Square.