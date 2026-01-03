Epifania 2026, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

Milano celebra l’Epifania con un ricco calendario di eventi tra musica, tradizione e spiritualità. In programma il Gran Galà dell’Epifania al teatro della Quattordicesima e il tradizionale corteo dei Re Magi tra le vie della città

Anche Milano si prepara a celebrare l’Epifania con un ricco calendario di appuntamenti che uniscono musica, tradizione popolare e momenti di spiritualità. Martedì 6 gennaio 2026 la città propone eventi diffusi, dal centro storico ai quartieri, coinvolgendo teatri, chiese e spazi culturali.

Il Gran Galà dell’Epifania al teatro della Quattordicesima

Il Municipio 4 e Art&Music Insieme presentano il Gran Galà dell’Epifania, in programma martedì 6 gennaio alle ore 17 al teatro della Quattordicesima di via Oglio 18. L’evento rientra nell’ottava edizione della rassegna musicale La lirica in periferia.

Protagonisti del concerto saranno il soprano Ekaterina Adamova, il tenore Dario Prola e il baritono Valerio Sgargi, accompagnati da Loris Peverada al pianoforte e Martina Cicciò al violino. Il programma prevede arie e duetti d’opera e operetta, oltre a brani della tradizione natalizia, canzoni famose e brani della tradizione classica napoletana.



Il corteo dei Re Magi tra le vie del centro



Come da tradizione, il 6 gennaio torna anche il corteo dei Re Magi, uno degli appuntamenti più attesi della giornata. Oltre cento figuranti in costume storico, tra pastori, dame, fanti e cavalieri, animeranno le vie del centro cittadino.

Il ritrovo è previsto alle 10.45 in piazza Duomo; dopo la benedizione, la partenza del corteo è fissata verso le 11.00. Il percorso attraverserà via Torino, le Colonne di San Lorenzo, con una sosta alle 12.00 per la rievocazione dell’incontro dei Magi con Erode, per poi proseguire lungo corso di Porta Ticinese fino a piazza Sant’Eustorgio, dove, intorno alle 12.30, si svolgerà la scena dell’adorazione con la Sacra Famiglia.



Musica e celebrazioni religiose



La giornata prosegue in serata con un appuntamento musicale di rilievo. Alle 21.00, nella Chiesa di San Giovanni in Laterano, si terrà il concerto Luce d’Inverno, affidato all’Orchestra da Camera Canova diretta da Enrico Pagano. Il programma propone i Concerti Grossi di Georg Friedrich Händel, accanto alle danze tratte da Les Indes Galantes e Les Boréades di Jean-Philippe Rameau, in un percorso che unisce solennità, energia e ricchezza timbrica del Barocco europeo. Nel corso della giornata si svolgeranno anche le celebrazioni religiose per la Solennità dell’Epifania, con le messe alle 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 e 17.30. Sono inoltre previsti le Lodi mattutine alle 10.25, il Pontificale delle 11.00 e i Vespri delle 16.30, presieduti dall’Arcivescovo.