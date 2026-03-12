Pistoia, al via la terza edizione del Climate Fiction Days 2026

Tornano dal 17 al 22 marzo i Climate Fiction Days , la rassegna che racconta la crisi climatica attraverso la letteratura e le narrazioni sul futuro. Il festival parte dai libri ma non si limita alla scrittura: accanto alla narrativa trovano spazio anche teatro, fumetto, musica, televisione e tecnologia. Linguaggi diversi per affrontare uno dei temi più urgenti del nostro tempo. L’iniziativa, inserita nel programma di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, punta a trasformare la città in un luogo di confronto e immaginazione sul futuro del pianeta. "La cultura può essere uno strumento potente per affrontare le grandi sfide del nostro tempo", sottolinea l’assessora alla Cultura Benedetta Menichelli, evidenziando come la rassegna renda il tema della crisi climatica più accessibile e capace di generare consapevolezza collettiva. Il programma completo è disponibile sul sito climatefictiondays.it e sui canali social della rassegna. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, mentre i laboratori per bambini e ragazzi prevedono la prenotazione.

Libri e storie per raccontare la crisi climatica

Secondo Alessandra Repossi, ideatrice e direttrice artistica dell’evento, la letteratura e le altre forme narrative possono parlare della crisi climatica non solo alla ragione, ma anche all’immaginazione e alle emozioni. "Le storie - spiega - ci aiutano a capire fino in fondo quanto stiamo cambiando la Terra e possono spingerci ad agire per mitigare la crisi climatica". In questo senso la cosiddetta “letteratura verde” diventa uno strumento per riflettere sul presente e immaginare scenari futuri, contribuendo a costruire una nuova sensibilità verso l’ambiente. La terza edizione della rassegna si svolge in sei giorni consecutivi, con 16 eventi e 35 ospiti distribuiti in nove sedi cittadine, tra cui la Biblioteca San Giorgio, cuore delle iniziative legate alla Capitale del Libro. Il programma prevede reading, incontri con autori, spettacoli teatrali, dibattiti, laboratori per bambini e ragazzi e appuntamenti dedicati al fumetto e alla divulgazione scientifica.