Crowdfunding per far ripartire il Cinema fotovoltaico itinerante

Dalla Mongolia al Burkina Faso, fino ai campi di accoglienza di Idomeni in Grecia, il cinema solare ha portato, dal 2009, proiezioni gratuite e momenti di condivisione in comunità spesso prive di accesso culturale. Oggi questo camion dei pompieri ha bisogno di interventi meccanici e del ripristino completo dell’impianto solare per poter continuare a viaggiare. E il suo futuro passa per una campagna di raccolta fondi

Il cinema fotovoltaico itinerante Cinéma du Désert, che ha già fatto il giro del mondo, regalando sorrisi a tanti bambini e non solo, potrebbe presto ripartire ed essere poi adottato. La sorte di questo camion da pompiere chiamato Maggie, classe 1975, acquistato e convertito in cinema solare itinerante nel 2014 da Francesca Truzzi e Davide Bortot, ideatori del progetto, dipende però raccolta fondi in corso su Produzioni dal Basso, prima piattaforma di crowdfunding e social innovation. La campagna di crowdfunding “Adotta una Maggie – Cultura e gioia on the road” ha già raggiunto il 31% dell’obiettivo, raccogliendo oltre 2.300 euro; ora ne mancano all’appello circa 5.150, da ottenere in 65 giorni.

Il cinema solare in giro per il mondo

Dalla Mongolia al Burkina Faso, fino ai campi di accoglienza di Idomeni in Grecia, il cinema solare ha portato, dal 2009, proiezioni gratuite e momenti di condivisione in comunità spesso prive di accesso culturale. In uno di questi viaggi, raccontano i fondatori, un padre afgano li ha ringraziati perché sua figlia di tre anni era tornata a ridere davanti a uno schermo, dopo mesi di difficoltà. Oggi Maggie ha bisogno di interventi meccanici e del ripristino completo dell’impianto solare per poter continuare a viaggiare. I lavori sono già iniziati: il completamento del crowdfunding consentirà di concluderli, programmare un nuovo tour di proiezioni, riportando il cinema itinerante nei territori e nelle comunità che da anni lo accolgono per, infine, donare Maggie a un’associazione locale.

Il nuovo tour in marzo e poi "l'adozione"

Entro marzo dovrebbe partire il nuovo tour che attraverserà Costa d'Avorio, Ghana, Togo e Benin, con la proiezione del film “La Veine Verte”, dedicato all’agroecologia. Una volta "rimessa in sesto" Maggie e finito questo giro, sarà scelta l’associazione affidataria, che sarà affiancata e formata per un anno. “Abbiamo individuato tre possibili partner locali” dichiarano Francesca e Davide. “Si tratta di: un'associazione di artisti ivoriani, con sede a Grand Bassam che organizza eventi artistici e Cineclub nella cittadina, un'associazione di cinema ambulante burkinabè, con la quale abbiamo lavorato insieme già nel 2016,2017 e 2018 e un’associazione di giovani, del Benin, impegnata nel promuovere pratiche di agroecologia nel paese”. “Sostenere la campagna di crowdfunding significa rendere possibile un progetto culturale indipendente, accessibile e sostenibile, capace di creare occasioni di incontro e bellezza anche nei contesti più marginali. Non si tratta soltanto di donare: si tratta di scegliere di esserci. Di trasformare un camion fermo in un cinema acceso sotto le stelle. Di permettere a una bambina di ridere, a una famiglia di ritrovarsi davanti a uno schermo, a una comunità di condividere un momento di bellezza”.