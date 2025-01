Buona Epifania 2025, frasi e immagini per fare gli auguri

Il 6 gennaio segna la conclusione del periodo natalizio e l'Epifania diventa un'occasione speciale per trascorrere del tempo con le persone care e regalare gioia ai più piccoli. Per celebrare questa giornata, si possono condividere immagini e frasi ispirate ai simboli di questa festività, come la stella cometa e i Re Magi. Ecco alcune idee per rendere gli auguri ancora più speciali