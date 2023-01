Epifania, i 5 (+1) film da vedere in famiglia nel giorno della Befana

Il cinema e la televisione hanno più volte rappresentato l’anziana signora che, a cavallo di una scopa, porta dolci e regali ai bambini buoni nella notte fra il 5 e il 6 gennaio. A partire da “La Freccia Azzurra”, pellicola tratta dal romanzo di Gianni Rodari, fino alle Befane italiane interpretate da Veronica Pivetti e Paola Cortellesi Condividi

Ogni anno nella notte fra il 5 e il 6 gennaio, tradizione vuole che un'anziana signora a cavallo di una scopa porta dolci e regali ai bambini buoni. La figura della Befana ha ispirato racconti ma anche diversi film, per il cinema e per la televisione, che l'hanno dipinta in tanti modi diversi: coraggiosa, buffa, dal cuore tenero. Ecco quali vedere o rivedere in famiglia.

Pomi d'ottone e manici di scopa (1971)

La protagonista del film Pomi d'ottone e manici di scopa non è propriamente la Befana, ma è comunque una signora di una certa età che - in certe occasioni - vola su una scopa. La protagonista di questa amatissima pellicola è miss Eglantine Price, interpretata da Angela Lansbury, un'apprendista strega che nel 1940 accoglie in casa i piccoli Paul, Carrie e Charlie, allontanati da Londra a causa dei bombardamenti dei tedeschi. I quattro ben presto stringono un legame profondo e intraprendono viaggi fantastici a bordo di un letto che, grazie a un magico pomo d'ottone, è in grado di trasportarli ovunque desiderino. Sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale il gruppo, grazie alla magia ma anche all'aiuto del signor Emelius Browne, riesce a sventare un attacco tedesco iniziato con uno sbarco sulle coste inglesi.

La Freccia Azzurra (1996)

La Freccia Azzurra è un film d'animazione ispirato all'omonimo romanzo di Gianni Rodari del 1964. Ambientato a Orbetello, racconta la storia del malvagio dottor Scarafoni, assistente nel negozio di proprietà della Befana, che - poco prima della notte fra il 5 e il 6 gennaio - riesce a mettere l'anziana fuori gioco e a impossessarsi della gestione dei doni da portare ai bambini, imponendo un pagamento a chiunque voglia un regalo. A farne le spese è anche Francesco, un bambino povero che vorrebbe tanto la Freccia Azzurra, un trenino che ha visto nella vetrina del negozio della Befana. Ma non tutto va come Scarafoni ha pianificato. I giocattoli del negozio, dotati di vita propria, decidono di ribellarsi e guidati dal cane di pezza Spicciola scappano dal negozio. Da quel momento inizia un'avventura che vede il ritorno in pista della Befana e, alla fine, una nuova opportunità per il piccolo Francesco.

Miacarabefana.it (2009)

In questo film per la televisione, Veronica Pivetti è Beniamina Volò, pronipote di una Befana del passato che decide di affrontare la selezione per diventare la nuova Befana. Dopo aver vinto, è il momento di consegnare i doni ai bambini, ma Beniamina deve affrontare qualche imprevisto legato al suo ruolo, primo fra tutti quello di essere diventata invisibile agli adulti. Nel mentre, due malintenzionati ricattano la famiglia Draghi tenendo in ostaggio il loro cane. Cosa farà Beniamina?

S.O.S. Befana (2011)

Beniamina Volò torna poi nel sequel di Miacarabefana.it, dal titolo S.O.S. Befana. Questa volta è alle prese con la strega Coccarda SenzaSogni, intenzionata a conquistare il mondo rubando i sogni dei bambini. Nella storia entra anche la famiglia composta da nonno Pietro, proprietario di una libreria, la piccola Carlotta e la mamma Francesca, da poco vedova: sono loro che aiutano Beniamina a sconfiggere la strega cattiva e a consegnare in tempo i doni nella notte fra il 5 e il 6 gennaio.

La Befana vien di notte (2018)

Protagonista di questo film è Paola (Paola Cortellesi), una maestra di scuola elementare dalla doppia vita: se di giorno insegna ai bambini, di notte si trasforma nella Befana. Quando viene rapita da Mr. Johnny, un misterioso giocattolaio, alcuni suoi piccoli alunni scoprono il suo segreto e ce la mettono tutta per salvarla.

La Befana vien di notte II - Le origini (2021)

La Befana vien di notte ha il suo prequel, La Befana vien di notte II - Le origini, con un cast tutto nuovo che vede - fra gli altri - Monica Bellucci, Corrado Guzzanti e Fabio De Luigi. La protagonista è una ragazzina, Paola, che scopre un segreto molto pericoloso per le ambizioni del Barone De Michelis. A proteggerla ci pensa la strega buona dai capelli candidi Dolores, che vede in lei qualcosa di buono e, chissà, forse un destino a cavallo di una scopa.

