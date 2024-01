19 film da vedere in streaming a gennaio 2024

15/19 Appian Way

Killers of the flower Moon - Prime Video. Il 26 gennaio arriva in streaming il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Tra il 1920 e il 1930, una serie di efferati omicidi tra i membri della tribù Osage conduce all'istituzione dell'FBI. I delitti hanno luogo in seguito alla scoperta di ricchi giacimenti petroliferi nelle terre della tribù: il Federal Bureau of Investigation (FBI) nasce proprio per questo, per fare luce sui delitti. A guidare le indagini è un'FBI ancora in fase embrionale, con il ranger Tom White alla testa del team investigativo

Killers of the Flower Moon, una tragedia americana. La recensione del film