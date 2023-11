Lift, il trailer del nuovo film Netflix di Kevin Hart

Cinema

Dall'horror Five Nights at Freddy's al film d'animazione Trolls 3, da Napoleon di Ridley Scott all'originalissimo Dream Scenario con Nicolas Cage, ecco i film da vedere al cinema a novembre 2023

Five Nights at Freddy's - 2 novembre. Blumhouse, la stessa casa produttrice di M3GAN, porta sullo schermo una storia terrificante, tratta dal fenomeno dei videogiochi horror. Il film racconta le vicende di una guardia giurata tormentata, che comincia a lavorare al Freddy Fazbear's Pizza per rendersi poi conto che, superare il turno notturno, non è così semplice