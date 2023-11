I migliori film in uscita al cinema a novembre

6/10 Color Force

Hunger Games: La Ballata dell'Usignolo e del Serpente - 15 novembre. Il film porta in scena la storia del giovane Coriolanus Snow, molto tempo prima che diventasse il tirannico presidente di Panem. A 18 anni, il ragazzo venne scelto come mentore dei decimi Hunger Games: l’occasione perfetta per risollevare la sua casata caduta in disgrazia. Tutto cambia quando decide di unire le sue forze con quella di Lucy, mentore del tributo femminile del Distretto 12, per sopravvivere in una corsa contro il tempo

Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, nuova foto del film