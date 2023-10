Trolls 3 - Tutti insieme, una clip esclusiva del film di animazione

Dopo due film all'insegna della vera amicizia e del continuo flirt, Poppy e Branch sono ora ufficialmente una coppia. Ma all'improvviso Poppy scopre che Branch ha un passato segreto. Faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd, John Dory, Spruce e Clay. Il film arriverà in anteprima il primo novembre e poi dal 9 in tutte le sale cinematografiche. Nell'attesa ecco una scena in esclusiva per Sky TG24

Trolls 3 - Tutti insieme arriverà in anteprima il primo novembre e dal 9 nelle sale cinematografiche. Nell'attesa trovate in testa all'articolo una scena del lungometraggio d'animazione in esclusiva per il sito di Sky TG24 Dopo due film da cui emergono l’amicizia vera che li lega e i loro implacabili flirt, Poppy (Kendrick – Lodovica Comello nella versione italiana) e Branch (Timberlake – Stash nella versione italiana) sono ora ufficialmente, finalmente, una coppia (#broppy)! La loro vicinanza sempre maggiore, porta Poppy a scoprire che Branch ha un passato segreto. Un tempo faceva parte della sua boyband preferita, i BroZone, con i suoi quattro fratelli: Floyd (TROYE SIVAN, successo dell’elettropop candidato ai Golden Globe), John Dory (ERIC ANDRÉ; Sing 2 - Sempre più forte), Bruce (il vincitore del Grammy DAVEED DIGGS; Hamilton) e Clay (il vincitore del Grammy KID CUDI; Don’t Look Up). I BroZone si sciolgono quando Branch era ancora un bambino (alias “Bitty B”), e lo stesso succede alla famiglia: è da allora che Branch non vede i suoi fratelli. Ma quando il fratello di Branch Floyd viene rapito per il suo talento musicale da una coppia di malvagie popstar — Velvet (AMY SCHUMER, vincitrice di un Emmy; Un disastro di ragazza) e Veneer (ANDREW RANNELLS, vincitore del Grammy e candidato al Tony Award; The Book of Mormon) — Branch e Poppy intraprendono un viaggio tormentato e commovente per riunire gli altri fratelli e salvare Floyd da un destino ancora peggiore dell’oscurità della cultura pop.

L'antefatto Il musical di successo del 2016 Trolls è divenuto una saga e un marchio DreamWorks Animation campione d’incassi, che include due serie TV originali, contenuti digitali, videogiochi, spettacoli itineranti di intrattenimento dal vivo e le attrazioni dei parchi Universal Studios in tutto il mondo, oltre alle collaborazioni con l’alta moda, ai giocattoli e alle collezioni lifestyle. E non è difficile intuirne motivazioni. “Questo mondo e questi personaggi amatissimi abbracciano un umorismo sincero che sostiene la comunità, l’inclusione, la gentilezza e tutto ciò che splende”, dichiara MARGIE COHN, Presidente di DreamWorks Animation. “L’universo di Trolls è diventato la festa che nessuno vuole perdersi”. Trolls World Tour esce nei primi giorni di lockdown, nella primavera del 2020, e trasmette ai fan un senso di gioia e di contatto durante un periodo di ansia e distacco. Il film, che porta i Troll Poppy e Branch in tutto il mondo aprendo gli occhi (e le orecchie) a un nuovo universo di stili musicali e alla ricca diversità della cultura dei Troll, apre i personaggi, il pubblico, i registi e gli attori a nuove possibilità. “Ci siamo impegnati al massimo già a partire da Trolls World Tour”, dice il regista Walt Dohrn, che aveva già diretto i film precedenti. “È stato il primo film in streaming uscito durante la pandemia, in un momento in cui le persone avevano bisogno di qualcosa che li aiutasse a evadere, a sentirsi bene, a divertirsi. Tutto il nostro cast attuale e la troupe avevano la consapevolezza di cosa significasse quel film, e sono stati onorati di far farne parte”. approfondimento Trolls 3 - Tutti insieme, trailer del film che si preannuncia un cult

E Trolls 3 - Tutti insieme promette di essere l’evento commovente, esilarante e divertente del periodo natalizio. “Il pubblico si divertirà di gusto, speriamo di riuscire a sentire le loro risate risuonare per tutto il cinema”, dice la produttrice Gina Shay, che ha prodotto tutti i film della saga. “Con il film si sperimentano le immagini mozzafiato e la musica coinvolgente in un’esperienza cinematografica completa. È la celebrazione di cui tutti erano alla ricerca e un promemoria che ci ricorda di essere più aperti a tutto ciò che consideriamo fuori dall’ordinario, all’amore e al bellissimo contrasto con la propria famiglia”. Trolls 3 - Tutti insieme racconta le storie di Poppy e Branch immersi in un viaggio più profondo nelle loro vite e nelle loro storie, ed esplora l’importanza della famiglia, della riconciliazione, della comprensione e della guarigione. Il fatto che Poppy e Branch siano adesso una coppia romantica crea nuove possibilità comiche, teatrali e naturalmente musicali. “Poppy e Branch hanno affrontato insieme alcune avventure epiche che hanno cambiato la loro vita, e in questa storia ci accorgiamo del loro legame che si è rafforzato”, racconta Shay. “Assistere a una nuova dinamica relazionale tutta da esplorare è rigenerativo dal punto di vista della storia e delle battute, specialmente mentre si naviga in uno scenario familiare inaspettato e complicato”. In questo nuovo capitolo, Kendrick e Timberlake apportano ulteriori sfumature ai personaggi di Poppy e Branch. “Justin e Anna sono attori divertenti e cantanti incredibilmente talentuosi”, dice Shay. “È stata una gioia far evolvere i loro personaggi internamente. È stato un piacere vedere Justin riavvicinarsi alle sue radici da membro di una boyband, così come portare sul grande schermo la commedia autoironica che solo chi l’ha sperimentata davvero nella vita è capace di offrire. Branch è anche alle prese con un problema legato all’abbandono, che dà a Justin l’opportunità di espandere ulteriormente le dimensioni del personaggio. Anna invece ci travolge con il suo umorismo, portando questo nuovo aspetto esilarante della fan sfegatata alla personalità di Poppy. Il personaggio crea una connessione con il pubblico riguardante la realizzazione dei propri desideri”.