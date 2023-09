Trolls 3 - Tutti insieme, trailer del film che si preannuncia un cult

È uscito il trailer ufficiale di Trolls 3 - Tutti insieme, l’attesissima pellicola d’animazione che approderà nelle sale il prossimo 9 novembre.

Il film d'animazione firmato DreamWorks Animation è una riunione di famiglia ricca di azione, colori e super star. Il terzo atto della serie cinematografica segna il grande ritorno di Anna Kendrick e Justin Timberlake, che tornano (per quanto riguarda la versione originale del film) ad arricchire il nuovo capitolo del franchise musical campione d'incassi.

Dopo i primi due film in cui Poppy (Anna Kendrick) e Branch (Justin Timberlake) erano prima amici e poi uniti da continui flirt, adesso li troveremo fidanzati ufficialmente. Sono finalmente una coppia, ma man mano che si legano... Poppy scoprirà qualcosa di inaspettato! Branch ha un passato segreto: faceva parte della sua boyband preferita, la BroZone, insieme ai suoi quattro fratelli: Floyd (Troye Sivan, cantante elettropop nominato ai Golden Globe), John Dory (Eric André, Sing 2), Spruce (Daveed Diggs, vincitore del Grammy; Hamilton) e Clay (Kid Cudi, vincitore del Grammy; Don't Look Up).

A ingarbugliare ben bene la trama c’è il fatto che i BroZone si sono sciolti quando Branch era solo un bambino, e assiema alla boy band si è sciolta pure la sua famiglia, motivo per cui è da allora che Branch non vede i suoi fratelli e compagni di band.



Ed è qui che la matassa si ingarbuglierà ulteriormente: Floyd, il fratello di Branch, verrà rapito da una coppia di malvagie popstar, ossia Velvet (Amy Schumer, vincitrice dell'Emmy; Trainwreck) e Veneer (Andrew Rannells, vincitore di un Grammy e candidato ai Tony; The Book of Mormon). Il motivo del rapimento? Il talento musicale di Floyd.

Sarà così che Branch e Poppy intraprenderanno un viaggio avventuroso ed emozionante per riunire i fratelli e salvare Floyd dai rapitori.



In fondo a questo articolo trovate il trailer ufficiale di Trolls 3 - Tutti insieme.