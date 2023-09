I migliori film in streaming e in uscita al cinema di settembre 2023

14/25 Prime Video

Una torta per l’uomo giusto - Prime Video. Ispirato ad una storia vera, il film in uscita l’8 settembre racconta come le due migliori amiche Jane (Yara Shahidi) e Corinne (Odessa A’zion) vivono a Los Angeles da ventenni. Corinne, colpita dal talento di Jane per la pasticceria, la convince a sfornare torte per un anno e a portarle nei bar, per incontrare persone e per sviluppare fiducia in se stessa, vincendo la timidezza. Quando la ragazza riceve una diagnosi inattesa, quell’anno si trasforma in una celebrazione dell’amicizia e dei piccoli momenti di felicità