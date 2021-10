I Mercenari 4, la foto dal set con Sylvester Stallone

Comincia a prendere forma il quarto titolo del franchise “I Mercenari” il cui set, come annunciato in precedenza, ha iniziato i lavori proprio in questo mese. Con l'apertura del set sono arrivate anche le prime anticipazioni sul profilo Instagram ufficiale di Sylvester Stallone, star della saga fin dal primo film. Una foto, insieme a Jason Statham, compagno di avventure fin dal 2010, mostra i due attori sorridenti nelle loro inconfondibili uniformi militari.

In posa con Lee Christmas

Non ci sta più nella pelle Sylvester Stallone, la leggenda statunitense degli action movie che ha recentemente festeggiato settantacinque anni (FOTO), è in piena attività per il nuovo capitolo de “I Mercenari - The Expendables”, la saga che lo ha visto tornare sul grande schermo nei panni del soldato sacrificabile Barney Ross. L'attore, regista e produttore, appare in gran forma nelle foto e nei video condivisi sul suo profilo Instagram ufficiale, che negli ultimi giorni è diventato la miglior fonte per attingere notizie di prima mano per le anticipazioni sul film attualmente in fase di riprese.

Dopo il breve video che mostrava l'interprete al lavoro con un copione durante un pranzo (il filmato è stato girato al ristorante e l'attore lo conferma nella didascalia in cui sottolinea che si lavora senza sosta, “non importa dove”), due nuove foto mostrano i due co-protagonisti della saga. Stallone conferma che si stanno parecchio divertendo.