I Mercenari, in arrivo il quarto film

A sette anni di distanza dal terzo film, svelati nuovi dettagli dell'atteso quarto capitolo che sarà diretto dallo stuntman Scott Waugh. Le riprese partiranno il prossimo ottobre

I fan dei grandi nomi del cinema d'azione possono far partire il conto alla rovescia, ora che cominciano ad accumularsi i dettagli sul prossimo film della saga de “I Mercenari” che ha, finalmente, una data di inizio per le riprese. Partirà in autunno, infatti, il set del quarto titolo della serie di fortunati film che vedrà insieme Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture. A questi volti amatissimi, si aggiungeranno delle nuove eccezionali star.

Il cast: veterani e new entry approfondimento I mercenari 4 Sylvester Stallone: il nuovo film della saga si avvicina Curtis James Jackson, noto anche come 50 Cent, la bella Megan Fox e Tony Jaa sono alcuni dei nomi rivelati per “I Mercenari 4”, pellicola che segue a “I Mercenari 3 - The Expendables”, uscito nel 2014 con la regia di Patrick Hughes, un prodotto che mescolava scontri vecchia scuola con la tecnologia più recente, non accolto positivamente da tutti i critici.

Il prossimo film sarà frutto di una collaborazione tra Lionsgate e Millennium Media e vedrà ancora una volta in azione, è il caso di dire, insieme il cast originale: con Sylvester Stallone ricompariranno Jason Statham, Dolph Lundgren e Randy Couture e sarà di nuovo una battaglia senza esclusione di colpi.

La strategia è chiara: mantenere alta l'attenzione sul prodotto rinforzando il cast con nuovi elementi che andranno a movimentare la trama e le vite dei veterani. C'è entusiasmo sul progetto da parte del presidente di Millennium Media che ha anticipato che il film sarà adrenalinico, naturalmente, ma anche molto divertente.

La trama: uno spin-off su Lee Christmas? approfondimento Sylvester Stallone compie 75 anni, l’attore ieri e oggi.FOTO Nessun dettaglio è stato aggiunto sulla trama ma era stato lo stesso Sylvester Stallone, ideatore del franchise e regista del primo capitolo “I Mercenari - The Expendables”, uscito al cinema nel 2010, a riportare l'attenzione su un possibile ed imminente futuro de “I Mercenari” postando, in estate, sul suo seguitissimo profilo Instagram ufficiale, una foto di un anello vistoso, da lui descritto come il nuovo anello di Barney Ross, il suo personaggio nella saga. Allo stesso tempo, in un altro post, l'attore aveva lasciato intendere che il prossimo film sarebbe stato uno spin-off sul personaggio interpretato da Jason Statham, Lee Christmas.

Sempre Stallone, in un dialogo virtuale coi fan, ha rivelato sempre via social un nuovo tatuaggio corredato da una didascalia dove confermava inequivocabilmente il focus della nuova storia. L'attore rivela anche un titolo provvisorio della pellicola: “Christmas Story”.