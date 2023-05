La Sirenetta, Paloma Faith: "Messaggio sbagliato per le ragazze"

La cantante e attrice, star di Pennyworth e Dangerous Liaisons, ha guardato il nuovo film live action di Disney e ha detto la sua opinione su Instagram (cancellando poi il post). "Come madre di ragazze, non voglio che i miei figli pensino che sia giusto rinunciare a tutta la tua voce e ai tuoi poteri per amare un uomo"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo La cantante e attrice Paloma Faith, star di Pennyworth e Dangerous Liaisons, ha guardato il nuovo film live action di Disney, La Sirenetta, e ha detto la sua su Instagram. "Come madre di ragazze, non voglio che i miei figli pensino che sia giusto rinunciare a tutta la tua voce e ai tuoi poteri per amare un uomo”, ha scritto la star in un post di Instagram poi cancellato (ma che il magazine Metro ha catturato, come screenshot). “Ma che diavolo! Questo è uno schifo! Non è affatto quello che voglio insegnare alle donne della prossima generazione”, ha proseguito Paloma Faith con tono aspramente critico.

La premessa di The Little Mermaid ruota attorno a una storia che in effetti suona "maluccio": una creatura femminile rinuncia alla propria vera natura, al suo grande talento e ai suoi poteri per amore di un uomo. Ariel è una giovane sirena affascinata dal mondo dell’uomo bipede, ossia quella terraferma su cui lei non potrà mai camminare, ahilei... Ha una vera ossessione per ciò che c’è fuori dall’acqua, come si evince dalla sua ricchissima collezione di manufatti umani che ha recuperato all'interno di relitti di navi affondate. La sua passione per la terraferma aumenterà a dismisura quando vedrà lui, il suo proverbiale principe azzurro (letteralmente): Eric. Le basta uno sguardo per innamorarsene.

Dopo essersi innamorata del principe, Ariel fa un patto con la strega del mare, la terribile Ursula. La tentacolare villain usa i suoi poteri per dotarla di gambe umane e farle sparire la coda da pesce, però in cambio le chiede di rinunciare alla sua voce. La sua meravigliosa voce.

Critiche al film da parte di Faith ma elogi alla protagonista



Paloma Faith ha dunque criticato la pellicola, tuttavia ne ha elogiato la protagonista.

Parlando di Halle Bailey, ha scritto: “Penso che Halle dia una buona interpretazione ed è un ottimo casting”.

Paloma Faith ha ricevuto un forte contraccolpo dopo i suoi commenti sul live action de La Sirenetta.

Molte delle persone che la stanno criticando in queste ore dicono che è inutile che l'attrice e cantante cada dal pero: non era forse a conoscenza della trama di questa celeberrima storia? Innanzitutto parliamo non di una storia scritta da Walt Disney, chiaramente: si tratta della fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, pubblicata per la prima volta nel 1837.

Ma se Faith magari non ha ma hai avuto occasione di sentirsi raccontare questa fiaba, è invece poco probabile che non abbia mai guardato il classico Disney.

Anche perché, come è stato scovato da molti (tra cui anche il magazine statunitense Deadline), nel 2009 Paloma Faith ha twittato il seguente messaggio: "Quando sarò grande, voglio essere la sirenetta". D’accordo che la data di quel tweet era 30 ottobre, quindi magari la star era in odore di Halloween e pensava di vestirsi con un personaggio da lei considerato horror (quello di Ariel appunto), però secondo molti qualcosa non torna.



Di seguito vi mostriamo il tweet del 2009 di Paloma Faith relativo alla sua presunta passione per la sirenetta.