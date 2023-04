La Sirenetta, il regista apre a un sequel: "C'è sempre un'opportunità"

Ancor prima dell'uscita del remake live-action Disney, parlando con Total Film Rob Marshall ha affermato che "c'è sempre un'opportunità". “È una storia classica che ha molti personaggi e molte storie interessanti”, ha aggiunto (in odore quindi anche di eventuali spin-off, oltre che di sequel e prequel). "Ma bisogna vedere come va”. Tutto dipende, come sempre, dai numeri del botteghino

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Rob Marshall è poco scaramantico, fatecelo dire. Di solito si aspetta l'uscita di un film prima di esprimersi sull’eventualità di un sequel, ma lui no. Anche perché forse se lo può permettere.



Ancor prima dell'uscita del remake live-action de La Sirenetta, Marshall (che quel film dirige) apre a un sequel. Parlando con Total Film, ha affermato che "c'è sempre un'opportunità" per fare un altro film. “È una storia classica che ha molti personaggi e molte storie interessanti”, aggiunge (in odore quindi anche di eventuali spin-off, oltre che di sequel e prequel). "Ma bisogna vedere come va”. Tutto dipende, come sempre, dai numeri del botteghino. Però Marshall è comunque molto ottimista: già il fatto che stia discutendo circa la possibilità di fare un altro film con cui esplorare l'universo de La Sirenetta la dice lunga. Probabilmente sa di avere tra le mani un potenziale franchise, non soltanto perché ricco di storie interessanti da sviluppare ma anche perché ricco e basta: i pronostici danno il remake live-action come una delle pellicole più attese dell'anno (se non della nostra epoca).



Il film più atteso dell'anno (anche per via delle tante polemiche)

Perché è la pellicola più attesa? Il motivo sono in realtà tanti motivi, e finiscono nel calderone anche quelli meno virtuosi che hanno fatto parlare molto (e spesso a sproposito) di questo progetto, concentrandosi soprattutto sul casting della protagonista.

Prima c'è stato il polverone levatosi in rete perché la pelle di Halle Bailey non è bianca come quella della sirena cartoon del film d’animazione Disney originale. Poi nelle ultime ore sono arrivate le critiche relative al troppo realismo che connota gli amici della sirena (Scuttle, Sebastian e Flounder). Insomma: non c'è pace per La Sirenetta. Eppure, se vale la regola di Oscar Wilde, che se ne parli bene o male, è sempre pubblicità che farà strappare biglietti al cinema.

approfondimento La Sirenetta, Flounder e Scuttle nel nuovo spot del film remake Disney

Il regista è animato da un grande ottimismo

A prescindere dai numeri che la pellicola registrerà al botteghino, Marshall è ottimista: “Penso che ci sia sempre l'opportunità di trovare storie all'interno delle storie. È sempre una cosa meravigliosa farlo”.



Dunque il regista è aperto all'idea di esplorare in futuro l'universo de La Sirenetta, sia con sequel sia con prequel, oltre che con spin-off di personaggi vari.

Il film arriverà nelle sale il mese prossimo A maggio è atteso nelle sale cinematografiche il remake live-action de La Sirenetta con protagonista Halle Bailey.

L'attesa è ai massimi storici: si parla di un film Disney ad alto budget che riavvia una delle storie più amate dell'universo di Walt (Disney). Presenta un cast stellare, con attori del calibro di Melissa McCarthy, Simone Ashley, Javier Bardem e Awkwafina.

Sarà un adattamento reinventato dell’omonimo classico del 1989.



Analogamente alla sua controparte animata, anche questa nuova interpretazione de La Sirenetta di Hans Christian Andersen, conterrà momenti musicali. Questi saranno aggiornati con testi leggermente modificati, composti dal cinque volte candidato ai Grammy Award Lin Manuel-Miranda.

approfondimento La Sirenetta, Halle Bailey e l'importanza del film originale per lei

Una storia che genera infinite possibilità di spin-off

Una cosa è certa: con il materiale de La Sirenetta si possono creare innumerevoli altre storie. Si potrebbe pensare a una storia sulle origini di Ursula, simile al film Crudelia del 2021 con protagonista Emma Stone.

Ma è più probabile che si possa parlare di un La Sirenetta 2.

Inoltre ci sarebbe già del materiale originale da cui partire, anche se non è stato ben accolto. Ci riferiamo a The Little Mermaid II: Return to the Sea (2000), un sequel animato del film originale che segue la vita coniugale di Ariel e del principe Eric.

Se però i produttori dovessero andare a vedere le recensioni e il punteggio che questo film ha ottenuto su Rotten Tomatoes, probabilmente getterebbero la spugna…

Scherzi a parte, nel caso il botteghino non tradisca le aspettative, è molto probabile che sentiremo presto parlare in maniera ufficiale di un sequel live-action de La sirenetta. approfondimento La Sirenetta, il nuovo trailer ufficiale