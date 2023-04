La Sirenetta, Flounder e Scuttle nel nuovo spot del film remake Disney

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito un nuovo spot de La Sirenetta, l'attesissimo remake live action del classico Disney che arriverà nelle sale il prossimo 24 maggio. Nel video recentemente approdato in rete vediamo gli animali presenti nel film parlare alla protagonista Ariel. Questi esseri sono caratterizzati da un design ben lontano da quello cartoonesco della pellicola Disney originale. Gli amici squamati e pennuti Flounder e Scuttle sono assai verosimili, anzi: proprio realistici, oseremmo dire. Il che non sta piacendo a molti utenti dei social network, i quali forse speravano di ritrovare i loro amati personaggi dell'infanzia (anche se, per ritrovare quelli, basta riguardare il film originale).



In questo nuovo spot (che potete guardare nel video che trovate in fondo a questo articolo) si assiste alla concitata fuga di Ariel e del suo amico pesce, Flounder. I due stanno fuggendo da un terribile squalo, che li ha sorpresi mentre stavano facendo una delle cose che più amano fare assieme: recuperare manufatti dell'uomo, scovati nei relitti in fondo al mare.

Nello spot si vede anche l'arrivo del gabbiano Scuttle, con un effetto abbastanza straniante perché queste nuove versioni contemporanee degli animali amici della sirena poco hanno da spartire con i propri archetipi.

Inoltre finché è un cartone animato a parlare e cantare è un conto, ma quando a farlo sono animali che sembrano proprio essere tali l'effetto è chiaramente più scioccante. Ma bastano pochi secondi di visione per abituarsi a tutto, ipnotizzati da una storia che viene raccontata in maniera innovativa e anche perfettamente ancorata alla società e al mondo di oggigiorno.



Potete guardare il nuovo spot de La Sirenetta nel video che trovate in fondo a questo articolo.