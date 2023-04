La Sirenetta, pubblicate foto esclusive del film

la sirenetta, le immagini di Entertainment Weekly

Cresce l’attesa per la pellicola. Halle Bailey sarà la protagonista de La Sirenetta riportando sul grande schermo l’amata principessa Disney. Entertainment Weekly ha mostrato in esclusiva alcuni scatti del film fornendo al pubblico uno sguardo inedito sul lavoro diretto da Rob Marshall, dietro la macchina da presa di tanti film di successo, tra i quali Chicago, Memorie di una geisha e Into the Woods.

Le immagini mostrano Halle Bailey, Javier Bardem, Melissa McCarthy e Jonah Hauer-King, quest’ultimo nel ruolo del Principe Eric. Nel cast della pellicola anche Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Art Malik e Noma Dumezweni.