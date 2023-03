Halle Bailey riflette sulla reazione al trailer de La Sirenetta

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Vedere la reazione del mondo è stato sicuramente uno shock, ma vedere tutte le reazioni dei bambini, tutte le ragazze di pelle scura e nere, mi ha davvero fatta a pezzi emotivamente”. In un’intervista rilasciata a Edition, Halle Bailey, che nel live-action Disney La Sirenetta interpreta Ariel, ha raccontato la felicità provata nel realizzare che, nonostante le polemiche scatenate da coloro che avrebbero preferito una principessa bianca e non di origini afroamericane, le giovani spettatrici nere abbiano avuto l’opportunità di riconoscersi nel personaggio sin dalla diffusione del primo trailer. “Onestamente è stata una corsa così folle, e io mi sento sinceramente scioccata e onorata e grata di essere in questa posizione. Molte volte, devo darmi un pizzicotto e dire tipo, è questa la vita reale?”. Come riportato da Rolling Stone l’attrice e cantante, nominata ai Grammy Awards e metà del duo musicale Chloe x Halle, aveva in precedenza raccontato a Entertainment Weekly di essere stata incoraggiata dal regista Rob Marshall a incorporare aspetti di sé stessa nell’iconico ruolo: “Con Rob, è così fantastico e dice solo 'ti vedo e voglio portarti nel personaggio'. Quindi è stata una cosa bellissima. I miei capelli, per esempio, incorporare le mie ciocche nei capelli rossi era qualcosa di davvero speciale per me. Il vestito, le pinne, tutto. È semplicemente fantastico. Sono semplicemente grata di essere stata in grado di prendere l’essenza di me e mischiare le due”.