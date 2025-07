In Utero, 32 anni dopo: l’ultimo urlo di Cobain è ancora vivo

Il 23 luglio 2025 esce la nuova versione remaster di In Utero, terzo e ultimo album in studio dei Nirvana. Crudo, disturbante, onesto fino all’autodistruzione, è il disco che ha raccontato il disagio prima che diventasse posa. Risuonarlo oggi è come guardarsi in uno specchio rotto: tutto è ancora lì. Solo più nitido.

«Teenage angst has paid off well / Now I’m bored and old» / «L'angoscia adolescenziale ha dato i suoi frutti / Ora mi annoio e sono vecchio»

Così inizia In Utero, con una frase che suona come una presa di distanza e una dichiarazione di resa. Serve the Servants apre il disco in modo disilluso e tagliente, eppure sembra scritto per i tempi odierni. Trentadue anni dopo, il nuovo remaster dell’ultimo album dei Nirvana riporta in primo piano un’opera che non era pensata per piacere, ma per sopravvivere al rumore.

In Utero, pubblicato il 21 settembre 1993, non è solo il testamento artistico di Kurt Cobain. È il disco che ha messo in crisi il successo, che ha sputato sulla fama, che ha cercato di difendere l’integrità nel momento in cui tutti volevano un pezzo del suo autore. Con la nuova edizione remaster, in uscita il 23 luglio 2025, il disco torna a urlare. E non sembra invecchiato di un giorno.