Nirvana, Kurt Cobain invidiava Dave Grohl

In occasione del 30º anniversario di In Utero, l’ultimo album in studio dei Nirvana che il 27 ottobre sarà celebrato con nuove ristampe Super Deluxe, il biografo Michael Azerrad ha condiviso curiosità inedite sulla band grunge. Nel nuovo episodio del podcast Rolling Stone Music Now Azerrad, autore della prima biografia ufficiale del gruppo Come As You Are. Nirvana. La vera storia, che il 24 ottobre uscirà nell’edizione estesa The Amplified Come As You Are con nuove informazioni sulle interviste, correzioni e riflessioni sul testo originale, ha analizzato il rapporto tra Kurt Cobain e l’ex batterista Dave Grohl, ora frontman dei Foo Fighters. Cobain definiva scherzosamente Grohl “il ragazzo più equilibrato che conosca” e, secondo Azerrad, “Kurt in parte prendeva in giro Dave perché era piuttosto equilibrato e normale. E lo è, è un tipo popolare, un ragazzo ben inserito. E penso che in parte Kurt lo prendesse in giro perché non era fuori di testa come lui. Ed era anche invidioso. Penso che Kurt fosse un po’ invidioso di Dave perché lui aveva la testa sulle spalle”.