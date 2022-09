2/14 © Foto tratta dal profilo Instagram di Alper Yesiltas e IPA

“Vorrei che non fosse stato colpito dall’estenuazione del suo ruolo”. L’attore Heath Ledger, trovato morto nel 2008 in un appartamento di New York a 28 anni per overdose di farmaci e sonniferi, ha vinto un premio Oscar postumo come migliore attore non protagonista per il ruolo del Joker ne Il cavaliere oscuro, film della trilogia di Batman diretta da Christopher Nolan. Sembra che l’immedesimazione nell’antagonista dell’uomo-pipistrello abbia eroso la serenità di Ledger, inghiottito dal personaggio, tormentato da pensieri continui e affetto da disturbi del sonno

Michelle Williams abbandona il film ispirato alla morte dell'ex compagno Heath Ledger