Janis Joplin, arriva il video ufficiale di "Me and Bobby McGee"

A 50 anni dalla morte dell'artista, avvenuta nel 1970, viene pubblicato il videoclip ufficiale del suo celebre brano postumo "Me and Bobby McGee", un inno alla libertà che per Janis significa non avere niente da perdere

“Freedom's just another word for nothin' left to lose” (La libertà è solo un’altra parola per dire che non si ha niente da perdere). È questo l’incipit del ritornello di “Me and Bobby McGee” di Janis Joplin. Il video della canzone è stato pubblicato lo scorso 20 marzo sul canale YouTube della celebre artista, scomparsa a soli 27 anni per un’overdose. Il cortometraggio è un vero e proprio collage di foto della cantante, alternato al viaggio di due ragazzi alla ricerca della libertà, nell’immaginario hippie degli anni ’60 e ’70.

Il significato del singolo "Me and Bobby McGee" La canzone è stata incisa da Janis Joplin proprio alcuni giorni prima della sua morte, avvenuta il 4 ottobre del 1970. Scritto insieme a Kris Kristofferson, all'epoca compagno, il singolo è stato pubblicato dopo la morte dell'artista e, complice il fatto drammatico, è balzato in pochissimi giorni in cima a tutte le classifiche. Ancora oggi, "Me and Bobby McGee" resta uno dei brani più ascoltati dagli amanti della musica rock e country. La canzone, in particolare il suo testo, racchiude diverse curiosità. Il brano doveva essere inizialmente indirizzato a una donna di nome Bobbie, nome che la stessa cantante ha deciso poi di trasformare in Bobby. La storia raccontata è quella di due ragazzi in viaggio, due veri e propri spiriti liberi per i quali la libertà è solo una parola per dire che non si ha nulla da perdere. È quel senso di libertà che la rocker ha ricercato per tutta la sua vita, dando ascolto al suo istinto più profondo, allontanandosi da una società pre-impostata. Come i due ragazzi viaggiatori, anche Janis ha sempre sognato di non essere legata a nulla e di avere un uomo accanto a sé che fosse proprio come Bobby, totalmente capace di lasciarla libera di esprimersi.