Karol G, il nuovo singolo è "Gatúbela"

“Gatúbela” è il nuovo singolo di Karol G, pubblicato in collaborazione con Maldy, autentico pioniere del reggaeton, e prodotto da DJ MAFF. Un brano che segna il rinascimento artistico dell'artista colombiana che, dopo i concerti al Coachella Festival e l'uscita del singolo "Provenza", è pronta per il suo tour negli Stati Uniti e in Canada

Una nuova canzone, per raccontare una rinascita, senza mai dimenticando il passato: ecco "Gatúbela", nuovo singolo di Karol G in collaborazione con Maldy (noto come uno dei pionieri del reggaeton). La traccia, prodotta da DJ MAFF, è un mix perfetto di ritmi contemporanei, reggaeton tradizionale e l'intenso perreo dell'artista portoricano e l'abilità vocale di Karol G, che ha dimostrato di essere una delle più importanti rappresentanti femminili di questo genere musicale. Il risultato è una canzone che invita i fan a immergersi in un suono originale di una produzione unica.

"Gatúbela", un nuovo inizio per Karol G

Continuando con la sua evoluzione musicale, "Gatúbela" rappresenta l'inizio di una nuova tappa nella carriera della cantautrice multi-platino. È un rinascimento artistico, visibile con il suo nuovo look, in una rinnovata sensualità con i suoi capelli rossi abbaglianti, e l'empowerment femminile sentito nella sua musica e in tutto ciò che circonda Karol G. Il video musicale è stato girato a Barcellona, ​​in Spagna ed è stato diretto da Pedro Artola.