Coachella 2022 - Day 3, il diario dal Festival della nostra inviata

Sapete il “problema” del Coachella Festival? Scegliere quali concerti vedere. Ed è toccato anche a me, oggi: mi scuserà il bravissimo FatBoy Slim, ma io vado a sentire i Maneskin nella Mojave Tent, che suonano alle 8.30pm, in contemporanea con il deejay inglese. Ah, alla stessa ora suonerebbe anche Doja Cat, ma ci sono i Maneskin. Oltre al loro concerto andremo da Karol G, Alec Benjamin, Finneas, Jamie XX, Duck Sauce e poi…Swedish House Mafia X The Weeknd. Grab your lemonade, hydrate your skin and let’s go!

Per apprezzare al massimo un week end (o tutti e due) del Coachella Festival servono tre cose: pazienza, acqua e…ubiquità, o qualcosa di simile. Pazienza perché ci sono code ovunque, anche al negozio del merchandising, dove la gente si fionda appena aprono i cancelli alle 12.30. E oltre alle code, per spostarsi tra le varie tende dove ci sono i concerti, bisogna camminare tanto, anche mezzora. Auguro a tutti di vivere questa esperienza almeno una volta nella vita, quindi se venite, insieme alla pazienza, portate anche delle ottime scarpe da ginnastica. Non dovete dimenticare acqua, e tanta: ci sono tantissimi punti dove poter riempire la propria borraccia di acqua fresca, senza necessariamente avere bottiglie di plastica. Oppure potete comprare una fresca lemonade, che altro non è che succo di limone spremuto al momento, che è un po’ un simbolo di questo festival. C’è anche la versione al lampone, molto buona ma forse meno rinfrescante. Comunque: l’importante è idratarsi. Non è un caso che qui, quando ci si saluta, oltre all’immancabile “Happy Coachella” ci si dica “stay hydrated”, perché è fondamentale bere spesso, viste le temperature che ci sono a Indio.

L’ultimo, indispensabile elemento da avere quando si viene al Coachella? L’ubiquità! E visto che, almeno per il momento, non credo sia disponile, non ci resta che fare delle scelte. Come quelle che ho fatto in questa ultima giornata del primo week end di Coachella. Sulla performance dei Maneskin non ho avuto neanche mezzo secondo di esitazione: si va. Questo vuol dire non vedere lo show di Doja Cat e quello di Fatboy Slim, ma il desiderio di sentire i Maneskin dal vivo va oltre ogni altro concerto. Prima di loro, però, andrò a sentire Alec Benjamin, Finneas (il fratello di Billie Eilish, headliner di sabato), Jamie XX, Karol G, un po’ di Duck Sauce, prima di concludere con il binomio Swedish House Mafia – The Weeknd, che hanno sostituito Kanye West che ha dato forfait. Ma non saranno sostituti d’eccezione: saranno protagoniti, come i Maneskin, che qui definiscono “the next big thing”.

Maneskin: welcome to the show, best show ever

INCREDIBILI. Punto. Non credo ci possa essere un aggettivo migliore per descrivere la loro prima performance al Coachella. Portano i loro successi più recenti, da "Zitti e buoni" a "Beggin'", ma anche una cover - Womanizer di Britney Spears "because we love her so much" dice Damiano. Lo stesso Damiano, in chiusura, recita una poesia di Charlie Chaplin, prima di fare un omaggio alla popolazione ucraina colpita dalla guerra, con la canzone che da poco hanno pubblicato aderendo alla campagna #StandUpForUkraine.

Damiano uno spettacolo. Victoria può tranquillamente salutare tutti, come lei nessuna più, mai più. Thomas di un livello superiore, Ethan carismatico e pazzesco. Insieme sono unici. Usare altri aggettivi per descrivere loro performance sarebbe superfluo: basta guardare il loro concerto. La loro musica parla da sola e ci fa capire che questa band è diversa, ma soprattutto va oltre ogni confine, non solo geografico.