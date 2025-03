Sudestival 2025, I premi della 25esima edizione del Festival

Vince nella categoria miglior lungometraggio "Anywhere Anytime"di Milad Tangshir. "Come se non ci fosse un domani" di Matteo Keffer e Riccardo Cremona si aggiudica, invece, il premio per il miglior documentario. Il miglior cortometraggio è "Il taglio di Jonas "di Rosario Capozzolo

La Giuria Cinema Nazionale Lungometraggi del Sudestival, presieduta da Cristiana Paternò (SNCCI), e composta dal direttore della fotografia Daniele Ciprì e dal montatore Marco Spolentini , ha assegnato il prestigioso FARO D’AUTORE della Città di Monopoli e il PREMIO SANTA TERESA RESORT per il miglior lungometraggio ad Anywhere Anytime di Milad Tangshir . È stato Come se non ci fosse un domani di Matteo Keffer e Riccardo Cremona ad aggiudicarsi il PREMIO GIURIA CINEMA NAZIONALE “ALBERGO DIFFUSO” come miglior Doc, assegnato dalla giuria composta dalla presidente Viviana Del Bianco (N.I.C.E.) e dai giornalisti Caterina Sabato e Franco Dassisti, mentre il PREMIO RAI CINEMA CHANNEL della Rete dei Festival dell’Adriatico al miglior cortometraggio è andato a Il taglio di Jonas di Rosario Capozzolo, assegnato dalla giuria presieduta da Manuela Rima (Rai Cinema) e composta dai registi Ciro D’Emilio e Paola Randi.

Gli altri riconoscimenti

La Giuria Giovani del Sudestival, nata venticinque anni fa grazie all’impegno del Polo Liceale “Galilei-Curie” di Monopoli, ha assegnato il PREMIO “MONHOLIDAY” per il miglior lungometraggio a Troppo Azzurro di Filippo Barbagallo, il PREMIO “GIÙ IN LAB” per il miglior documentario a Lirica Ucraina di Francesca Mannocchi. La bicicletta di Bartali di Enrico Paolantonio si è invece aggiudicato il PREMIO GIURIA KIDS SUDESTIVAL SCHOOL per il miglior film d’animazione, mentre Due Sorelle di Antonio De Palo ha ricevuto il PREMIO “PANALIGHT” GIURIA GIOVANI SUDESTIVAL SCHOOL per il miglior Corto.

Il PREMIO GIURIA DEL PUBBLICO “9CENTO - ALBEA” per il miglior lungometraggio è andato a The Opera! Arie per un'eclissi di Davide Livermore e Paolo Gep Cucco, mentre il PREMIO CD D’ARGENTO “GIANNI LENOCI” è stato assegnato a Simonluca Laitempergher per la colonna sonora di La cosa migliore di Federico Ferrone, grazie alla Giuria presieduta dal maestro Giampaolo Schiavo, direttore del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli e compositore, e dai maestri Francesco Angiuli, docente di Tecniche di improvvisazione musicale, e Daniela Nasti, docente di Teoria Ritmica e percezione musicale e compositrice. Il PREMIO APULIA FILM COMMISSION “CARLO DELLE PIANE” alla miglior sceneggiatura, assegnato dagli sceneggiatori Salvatore De Mola e Antonella Gaeta con la presidenza di Anna Crispino Delle Piane, è stato assegnato L'Albero di Sara Petraglia.

Infine, ma non meno importante, l’ospite speciale della serata finale, l’acclamata attrice Lunetta Savino, ha ricevuto il PREMIO APULIA EXCELLENCE: per l’occasione è stato proiettato Rosa, lungometraggio d'esordio della regista Katja Colja, che vede l’attrice come protagonista.