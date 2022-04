Il secondo giorno del Festival inizia con qualcosa in più: l’energia della musica ascoltata nel Day 1. Ebbene sì: Coachella ti dà un’energia indescrivibile, quelle good vibes che ti portano a Indio il giorno dopo carico per un’altra giornata di concerti incredibili. Per il secondo giorno di Coachella le nostre scelte sono: L’Impératrice, Arlo Parks, Japanese Breakfast, Girl in red, Wallows, Nicky Nicole, Megan Thee Stallion, Stromae e Miss Billie Eilish

Secondo giorno di festival, ma oggi ho portato la crema solare! E come me, tanti colleghi che incontro nella sala stampa, o meglio: nella press tent, nella tenda che l’organizzazione ha creato per la stampa. Il giorno dopo il Day 1 si incontrano tanti giornalisti e con loro si condividono opinioni e idee delle performance del giorno prima. Forse sono un po’ di parte, lo so, ma in tantissimi parlano di Phoebe Bridgers, meno di Harry Styles. L’esibizione della cantautrice californiana ha fatto colpo su tutti, quella dell’ex One Direction un po’ meno. E poi Justin Bieber che sbuca, così dal nulla, sul palco dove si stava esibendo Daniel Caesar? Parliamone, mi dice una collega sudamericana che vive a Los Angeles. Coachella è così: c’è sempre una sorpresa dietro l’angolo, non sai mai cosa aspettarti.

Expect the unexpected

approfondimento

Coachella 2022, le foto più belle del primo giorno di Festival

“Per chi sei qui oggi”? mi chiede Ethan, che lavora per Rolling Stones. Io, per evitare di dimenticarmi tutti gli artisti che voglio assolutamente vedere, tiro fuori il mio foglietto, dove ho indicato il nome di ogni tenda e l’orario (poi per ricordarmi dove sono i posti dei concerti, prendo il telefono e controllo la mappa…non mi ricordo mai e rischio di fare confusione…anche se so che, anche se finisco nel concerto sbagliato, trovo sempre musica interessante, ma non è quella comunque che avevo scelto io!). Oggi non vedo l’ora di sentire L’Impératrice, un gruppo francese molto interessante, che un po’ mi ricorda i Daft Punk (ma non diteglielo eh!), che sarà anche in Italia in estate e con cui ho avuto il piacere di parlare ieri. Poi Michelle Zauner, ovvero Japanese Breakfast, Arlo Parks, Girl in Red (che ho sentito per caso qualche settimana fa), Wallows, Nicky Nicole (un’artista argentina molto interessante e tra le scelte di Barack Obama…poi spiego perché!), Mehan Thee Stallionn, STROMAE e Billie Eilish. La lista è lunga, potrebbe aggiungersi anche 21 Savage, ma il suo show inizia a mezzanotte e cinque, durante il concerto di Billie Eilish, e non so se riuscirò a lasciare l’area del main stage per spostarmi dall’altro lato dell’Empire Polo Club.

Ma iniziamo, secondo giorno, gruppi nuovi e sonorità interessanti: expect the unexpected, dicono qui. Ma l’inatteso è sempre qualcosa di bello. Mai dire no! Let’s go!