Coachella 2022, confermati The Weeknd e Swedish House Mafia

Dopo l’annuncio del ritiro (non senza polemiche) di Kanye West dalle due attese esibizioni al Coachella Valley Music and Arts Festival, in programma nei prossimi weekend del 15-16-17 e del 22-23-24 aprile, arrivano dagli organizzatori ufficiali della kermesse, i nomi di coloro che saranno i nuovi headliner dello spettacolo. Confermando le indiscrezioni che già circolavano da giorni, si uniscono ad Harry Styles e Billie Eilish anche Swedish House Mafia e The Weeknd.

Swedish House Mafia e The Weeknd nuovi headliner del Coachella Festival 2022 approfondimento The Weeknd, è uscito il video della nuova canzone Out of Time Sono questi i nomi scritturati nelle ultime ore dall’organizzazione di Coachella Valley Music and Arts Festival, la kermesse musicale più importante di tutto il Nord America, che si tiene ogni anno sui campi dell’Empire Polo Club in Indio, California. A sostituire Kanye West, dopo la sua decisione di abbandonare lo spettacolo californiano come artista headliner per le domeniche del 17 e 24 aprile, ci saranno sul palco il supergruppo house svedese degli Swedish House Mafia e il cantautore e produttore canadese The Weeknd. A raccontarlo è anche un recente poster condiviso da @coachella, la pagina ufficiale dell’evento su Instagram. Se per il gruppo è la prima volta su questo prestigioso palco, The Weeknd ha invece un rapporto piuttosto speciale con il campo di Indio. Questa è infatti la sua terza volta al Coachella, dopo essere apparso come ospite nel 2012 e come headliner nel 2018. “Non vedo l'ora che arrivi questo momento con Swedish House Mafia e The Weeknd che concluderanno lo show della domenica sera quest'anno", ha dichiarato Paul Tollett, CEO di Coachella Goldenvoice in una dichiarazione a Variety. “Coachella ha un rapporto speciale con Abel e sono così grato di avere questi artisti iconici insieme sullo stesso palco” ha poi aggiunto.

Diverse star commentano la decisione di West, anche Kendall Jenner approfondimento Kanye West si ritira dal Festival Coachella 2022 Dopo la decisione di Kanye West di ritirarsi dal palco del Coachella Festival che inizierà il prossimo 15 aprile in California, sono state diverse le star che hanno commentato la scelta dell’artista che ha lasciato il suo ruolo di headliner per la kermesse. Tra queste anche la “ex cognata” Kendall Jenner che avrebbe commentato, non tanto la decisione di West, quanto la notizia di The Weeknd al Coachella con l’emoji di mani in preghiera. Una reazione che non è passata inosservata ai fan della top model, a quelli di Kanye West e neppure di Tesfaye che ha pubblicato il post incriminato. La modella 26enne potrebbe aver semplicemente voluto dire di essere una grande fan di The Weeknd, grata per la sua presenza al festival californiano, ma il commento potrebbe anche sottointendere un sottile affronto a West dopo i numerosi attacchi pubblici che il cantante ha rivolto alla sorella Kim Kardashian, ora sotto gli occhi di tutti non solo per il divorzio dall’artista ma anche per la nuova storia d’amore accanto al comico Pete Davidson.

FOTOGALLERY Immagine tratta dal profilo Instagram @coachella Continua gallery %s Foto rimanenti Musica Coachella 2022: la lineup degli artisti, da Harry Styles ai Maneskin È stata svelata solo poche ore fa, direttamente dagli organizzatori del celebre festival, la lineup completa degli artisti che si esibiranno dal 15 al 24 aprile sul celebre palco californiano dell’Empire Polo Grounds in Indio, per il Coachella 2022. Gli headliner dell’evento saranno Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West, ma ci sono anche i Maneskin Manca sempre meno alla nuova edizione di Coachella, il celebre festival musicale statunitense che ogni anno – pandemia permettendo – si svolge nei magici territori a cavallo tra California e Messico, in particolare sui numerosi palchi a cielo aperto allestiti sui campi dell’Empire Polo Club in Indio. La manifestazione di Coachella 2022 quest’anno è più ricca che mai e si svolgerà su ben sei giornate organizzate in due differenti weekend del prossimo aprile (i giorni esatti sono: venerdì 15 e 22 aprile, sabato 16 e 23 aprile, domenica 17 e 24 aprile). Annunciata ieri, mercoledì 12 gennaio, dagli organizzatori di Coachella, sui social e a mezzo stampa, la lineup completa delle giornate. A guidare la manifestazione in veste di headliner saranno Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West (che ora si fa chiamare Ye).

Il cachet di The Weeknd al Coachella 2022 approfondimento Swedish House Mafia, annunciato il tour mondiale per il 2022 Secondo le indiscrezioni rilasciate da fonti molto vicine all’organizzazione di Coachella Valley Music and Arts Festival, la trattativa per ingaggiare The Weeknd come headliner di domenica 17 e 24 aprile, sarebbe stata tutt’altro che semplice. Più nel dettaglio non si tratterebbe tanto della voglia o meno di Tesfaye di partecipare all’evento e neppure della difficoltà nell’incastrare la data del Coachella tra quelle in calendario per il nuovo tour presto in partenza. A sollevare le polemiche sarebbe stata la difficoltà di Coachella nel venire incontro al cantante di fronte alla sua richiesta di un cachet finanziario per le esibizioni piuttosto elevato. The Weeknd avrebbe chiesto di ricevere la stessa somma di denaro concessa inizialmente a West (8,5 milioni di dollari compresi 500.000 dollari di costi di produzione), senza dover dividere nulla con gli Swedish House Mafia, ma sollevando addirittura un’ipotesi di ritiro a ridosso dello spettacolo se queste sue pretese economiche non fossero state accolte. E così, di fronte alla prospettiva di un ritiro lampo di un secondo headliner, l’entourage di Coachella 2022 ha ceduto, accettando di pagare tale importo alla pop star.