The Weeknd, è uscito il video della nuova canzone Out of Time

Il videoclip del brano, contenuto all'interno dell'album Dawn FM, ha velocemente ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube

Out of Time è il terzo singolo estratto dall’ultimo progetto discografico del cantante. Nelle scorse ore The Weeknd ha pubblicato il videoclip ufficiale della canzone che ha già superato quattro milioni di visualizzazioni su YouTube.

the weekend, il videoclip di out of time approfondimento The Weeknd, annunciate le date dell’Afterhours Til Dawn Tour Dopo giorni di attesa, l’artista canadese ha distribuito sul mercato il video della nuova canzone tratta dall’album Dawn FM che ha riscosso ottimi consensi da parte del pubblico e della critica.

approfondimento Spotify, The Weeknd è l’artista più ascoltato della piattaforma Abel Makkonen Tesfaye, questo il nome all’anagrafe, è il protagonista del videoclip della canzone, al suo fianco la modella HoYeon Jung e Jim Carrey, quest'ultimo sia nel video che come voce narrante. Il filmato ha velocemente raccolto numerosi commenti e milioni di visualizzazioni.

approfondimento The Weeknd, pubblicato il videoclip di Gasoline Out of Time ha fatto il suo arrivo sul mercato dopo i successi di Sacrifice e Take My Breath, il cui videoclip di quest’ultimo ha superato mezzo miliardo di visualizzazioni su YouTube.