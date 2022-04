The Weeknd, pubblicata un'anteprima del videoclip di Out of Time

Un singolo scatto è bastato per innalzare l'attesa, già alle stelle, del nuovo video che accompagnerà il successo di The Weeknd Out of Time . Il cantante e producer internazionale ha usato la foto per un post sul suo profilo Instagram ufficiale da oltre trentasette milioni di follower in cui ricorda ai fan che ormai manca davvero poco all'uscita del video, annunciato per la prossima settimana, più precisamente il 5 aprile . Nella didascalia, l'emoticon con la clessidra e un tag per la co-protagonista della foto: l'attrice coreana Jung Ho Yeon.

Il post di The Weeknd con Jung Ho-yeon

approfondimento

The Weeknd, annunciate le date dell’Afterhours Til Dawn Tour

I fan di The Weeknd e quelli di Jung Ho-yeon si sono scatenati alla vista della foto che ritrae i due beniamini planetari nel video di Out of Time, che sarà disponibile online tra meno di una settimana. I due protagonisti sembrano molto affiatati nell'immagine che li ritrae all'interno di quello che sembra essere un ascensore, impressione confermata anche dalla seconda anticipazione contenuta nelle Stories dell'artista dove, nello stesso scenario, vengono mostrate anche altre persone.

Nello sneak peek la star di Squid Game appare affascinata dal cantante e presa dall'interazione con lui in quello spazio angusto. Il volto della bella attrice ventisettenne è molto sorridente e tra i due c'è un contatto (lui la prende per mano).

La collaborazione tra The Weeknd e la modella e attrice sudcoreana è una vera e propria miscela esplosiva per i media online e il pubblico dei social, specie per quest'ultimo, sempre pronto a supportare in ogni momento le attività di Jung Ho-yeon la cui popolarità è cresciuta a dismisura sia per la sua performance nell'acclamato show in streaming che per le continue richieste dal mondo della moda dove è protagonista anche come ambassador del brand Louis Vuitton.