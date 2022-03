The Weeknd, annunciate le date dell’Afterhours Til Dawn Tour

Il cantautore canadese, voce di Blinding Lights, ha annunciato sui social le prime date del suo tour nel Nord America. Si parte l’8 luglio da Toronto. Ecco tutti gli appuntamenti dell’After Hours Til Dawn Tour Condividi

Il cantautore e produttore discografico canadese The Weeknd, ha annunciato le prime date ufficiali del suo After Hours Til Dawn Tour. Abel Makkonen Tesfaye (suo vero nome) suonerà per la prima volta live tutti gli inediti del vecchio disco After Hours (2020) e del nuovo progetto Dawn FM (2022) in ben 18 date nei migliori stadi del Nord America. Si parte il prossimo 8 luglio da Toronto.

Tutte le date dell’After Hours Til Dawn Tour di The Weeknd approfondimento The Weeknd, in arrivo The Dawn FM Experience su Prime Video The Weeknd ha finalmente rilasciato sui social quello che è un primo calendario ufficiale del suo After Hours Til Dawn Tour, per ora in programma solamente nei territori del Nord America, con ben 18 date nei più importanti stadi. Tournée in partenza il prossimo 8 luglio dal Roger Center di Toronto e che si presuppone di attraversare le diverse città canadesi e degli Stati Uniti fino al tanto atteso spettacolo finale che andrà in scena il 2 settembre al SoFi Stadium di Los Angeles. Ecco il calendario completo dell’After Hours Til Dawn Tour di The Weeknd, in attesa di scoprire quando il pluripremiato cantautore e produttore discografico arriverà anche in Europa e in Italia: Venerdì 8 luglio 2022 – Toronto, Rogers Centre

Giovedì 14 luglio 2022 – Philadelphia, Lincoln Financial Field

Sabato 16 luglio 2022 – New York, Metlife Stadium

Giovedì 21 luglio 2022 – Boston, Gillette Stadium

Domenica 24 luglio 2022 – Chicago, Soldier Field

Mercoledì 27 luglio 2022 – Detroit, Ford Field

Sabato 30 luglio 2022 – Washington DC, FedexField

Giovedì 4 agosto 2022 – Tampa, Raymond James Stadium

Sabato 6 agosto 2022 – Miami, Hard Rock Stadium

Giovedì 11 agosto 2022 – Atlanta, Mercedes-Benz Stadium

Domenica 14 agosto 2022 - Arlington, AT&T Stadium

Giovedì 18 agosto 2022 - Denver, Empower Field at Mile High

Sabato 20 agosto 2022 - Las Vegas, Allegiant Stadium

Martedì 23 agosto 2022 - Vancouver, BC Place

Giovedì 25 agosto 2022 - Seattle, Lumen Field

Sabato 27 agosto 2022 - San Francisco, Levi’s Stadium

Martedì 30 agosto 2022 - Phoenix, State Farm Stadium

Venerdì 2 settembre 2022 - Los Angeles, SoFi Stadium

Tutto sul nuovo tour estivo di The Weeknd approfondimento Spotify, The Weeknd è l’artista più ascoltato della piattaforma Originariamente previsto per il 2020, poi rinviato al 2021 a causa della pandemia di Covid-19, l’After Hours Til Dawn Tour di The Weeknd è stato successivamente riprogrammato per l'inizio del 2022, prima che il cantante stesso decidesse di posticiparne nuovamente le date con il desiderio di un evento ancora più in grande pur nel rispetto delle normative sanitarie. La voglia di Tesfaye era infatti quella di portare la sua esperienza cantautorale e musicale dal vivo, nei migliori stadi di football d’America. All’inizio chiamato After Hours Tour, la nuova serie di spettacoli di The Weeknd assume ora il nome di After Hours Til Dawn Tour a voler incorporare anche tutti gli inediti del suo nuovo LP Dawn FM. Prima tappa di un lungo viaggio in musica – che si spera arriverà presto anche in Europa e in Italia – che vedrà anche Doja Cat esibirsi come ospite speciale.