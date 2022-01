L’artista canadese ha finalmente pubblicato la sua ultima fatica, che succede ad “After hours” del 2020. Per presentarlo aveva condiviso un trailer sui suoi canali social in cui annunciava il titolo e la data d'uscita. Nella clip compaiono una serie di nomi di Vip (da Lil Wayne al divo di The Truman Show, Man on the Moon e Se mi lasci ti cancello)

Non poteva che uscire venerdì il nuovo album di The Weeknd, con un nome così…

Il 7 gennaio, l’artista canadese il cui nome d’arte omaggia proprio il fine settimana ha finalmente pubblicato la sua nuova fatica discografica.

La data d'uscita era stata resa nota in un video in cui l’ugola di Blinding lights aveva fatto sapere anche il titolo: Dawn FM.



L'album successore del fortunatissimo disco uscito nel 2020, dal titolo After hours, lascia da mesi in trepidante attesa tutti i fan della popstar canadese.

Per annunciarlo in pompa magna, The Weeknd aveva scelto la formula del trailer: condividendo sui propri canali social una clip in cui venivano svelati parecchi nomi di artisti di vario genere (e di varia arte, anche, da quella musicale alla cinematografica), tra cui spiccano quelli di Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never e dell’attore Jim Carrey (canadese come il musicista).



Si tratta delle guest star presenti nell’album. Sì, anche Jim Carrey, che apre e chiude l'album partecipando alla prima traccia, che dà il titolo al disco intero, e all'ultima, Phantom Regret.



"Stai ascoltando 103.5: Dawn fm. Sei stato nell'oscurità per troppo tempo, è ora di entrare nella luce e accettare il tuo destino a braccia aperte”, si sente declamare da una voce fuori campo nel gran finale del video di presentazione (che potete guardare in fondo a questo articolo).