The Weeknd in versione animata per il nuovo album

Il cantautore canadese ha condiviso alcune ore fa sul suo account Instagram ufficiale, un’immagine in cui appare in versione cartoon. Un velato richiamo al nuovo album e a quell’alba che sta per arrivare sulla sua carriera Condividi:

In attesa di poter ascoltare il suo nuovo album di inediti, il cantautore e produttore discografico canadese The Weeknd (all’anagrafe Abel Makkonen Tesfaye) continua a incuriosire i fan sparsi per tutto il mondo con tante novità, sintomo di quell’alba che lui stesso richiama come in arrivo sulla sua carriera. È iniziato tutto lo scorso agosto, quando l’artista ha cancellato ogni post del suo profilo Instagram, per annunciare l’uscita del nuovo singolo “Take My Breath”, ora una nuova immagine che mostra il cantante in versione fumetto mentre si sveglia all’alba e si dedica alla sua passione per la musica.

Le nuove immagini animate di The Weeknd approfondimento The Weeknd, pubblicata la versione estesa del singolo Take my Breath È con un post condiviso poco più di dodici ore fa sul suo profilo Instagram e con un’altrettanta Instagram Story, che il cantautore canadese ha richiamato ancora una volta quello che sarà il concept dell’album in uscita nei prossimi mesi. Una prima immagine in cui il cantante si risveglia nel suo letto, avvolto dalle coperte. Nelle mani il suo ormai iconico paio di occhiali, pronto ad essere indossato, non appena un maggiordomo rischiara la stanza alle luci dell’alba. “L’alba è arrivata. Mister Tesfaye” annuncia il governante, in una frase che sembra a tutti gli effetti un richiamo al nuovo disco in uscita, dedicato all’alba di una nuova vita e di una nuova carriera. Nella seconda immagine, The Weeknd appare invece in primo piano, in abiti da scena mentre, sulle note della sua musica, subisce una trasformazione che ai fan più accaniti è apparsa anch’essa come un velato richiamo alla trasformazione interiore e alla crescita che lo stesso Abel Tesfaye racconta di aver vissuto in questo periodo. Quella di The Weeknd è infatti una nuova fase di carriera ma anche di vita, per l’artista che si definisce felice come mai prima d’ora, frutto anche della grande forza di volontà portata in scena per lasciarsi alle spalle le dipendenze da alcool e droga che lo hanno accompagnato nella sua gioventù.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Weeknd (@theweeknd) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Il nuovo album di The Weeknd approfondimento The Weeknd in concerto a Milano nel 2022: tutti i dettagli Dopo l’annuncio del rinvio del suo “After Hours Tour” al 2022 (sarà anche in Italia per due date imperdibili al Mediolanum Forum di Assago – Milano), The Weeknd si è dedicato alla scrittura e produzione di tanta nuova musica, fino alla notizia di un nuovo album di inediti, in uscita nei prossimi mesi. Un disco che richiamerà nel concept quella tanto attesa e cercata alba della sua vita e della sua carriera. La stessa che l’artista canadese ci ha già mostrato nel primo singolo estratto dal nuovo progetto in studio. “Take My Breath”, disponibile all’ascolto in radio e su tutte le piattaforme di streaming musicale dallo scorso agosto, è l’ennesima prova di un artista di grande talento, in grado di spaziare su più sound e generi musicali, senza ripetersi mai, ma al contrario evolvendosi sempre. Un mix di canzoni che sono un vero storytelling e che si pongono l’obiettivo ambizioso di replicare l’incredibile successo del disco “After Hours” (2020) che non solo ha messo in luce il grande talento di The Weeknd, ma lo ha anche reso l’artista più streammato di sempre sulle migliori App per il download musicale.