The Weeknd in concerto a Milano nel 2022: tutti i dettagli

The Weeknd ( le canzoni più famose ), recordman del 2020 con “Blinding Lights” e protagonista assoluto del Super Bowl 2021 , ha pubblicato ufficialmente le date del tour in programma negli Stati Uniti e in Europa. In Italia l’artista canadese andrà in scena al Mediolanum Forum di Milano l’1 novembre 2022 . Sarà l’unica tappa sul nostro territorio e fa parte di un tour che conta ad oggi ben 104 date. “ L’After Hours World Tour 2022 ” inizierà il 14 gennaio da Vancouver per poi fare tappa tra le altre a Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, Parigi, Berlino e tantissime altre città. Il tour si chiuderà il 16 novembre a Londra all’O2. I biglietti per l'unico concerto italiano di The Weeknd sono disponibili per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di sabato 6 febbraio; mentre la vendita generale su Ticketmaster.it, Ticketone.it e Vivaticket.com da lunedì 8 febbraio alle 10:00.

Il greatest hits in uscita

Dopo il grande successo di “After Hours” trainato dal singolo “Blinding Lights”, The Weeknd ha annunciato l’arrivo del suo secondo greatest hits in carriera. “The Highlights” sarà disponibile dal 5 febbraio e include cinque canzoni dall’album “After Hours” e cinque dall’album “Beauty Behind the Madness". L’album “Starboy” è rappresentato da tre brani, presenti anche due canzoni da “House of Balloons” e una dall’EP “My Dear Melancholy”. Nell’album sono presenti anche due singoli di The Weeknd mai inclusi nei suoi progetti discografici. Si tratta di “Pray for me” per il film Black Panther e “Love Me Harder” con Ariana Grande. Le ultime due collaborazioni Maluma e Rosalia rispettivamente per una versione rinnovata di “Hawaii” e di “Blinding Lights” non sono invece state incluse in “The Highlights”.

I record di “Blinding Lights”

In attesa dell’uscita del greatest hits e del possibile progetto discografico ispirato dalle manifestazioni del 2020 (così come dichiarato dallo stesso The Weeknd), “Blinding Lights” continua a macinare record su record. La canzone è tornata nella top 5 della classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti ad oltre un anno dall’uscita. Il singolo ha inoltre conquistato la top 5 per tre anni consecutivi dal 2019 al 2021, mentre su Spotify è un intero anno in top 10 Global Chart, un traguardo mai raggiunto finora nella storia della piattaforma streaming.

I numeri da capogiro del 2020 hanno spinto gli organizzatori del Superbowl ad invitare The Weeknd per il tradizionale Half Time Show. Il 7 febbraio il cantautore canadese si esibirà al Raymond James Stadium di Tampa. Secondo le ultime indiscrezioni lo stesso artista ha investito sette milioni di dollari, nonostante tutti i costi vengano coperti dall’organizzazione, per dare vita allo spettacolo come immaginato da lui.