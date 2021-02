Super Bowl, 7 milioni di dollari per lo show di The Weeknd

Come riportato da Billboard, il cantante ha deciso di aggiungere sette milioni di tasca proprio per la realizzazione dello show

Domenica 7 febbraio il Raymond James Stadium di Tampa ospiterà la cinquantacinquesima edizione del Super Bowl, l’evento sportivo che attira l’attenzione di milioni di spettatori in tutto il mondo; per il secondo anno consecutivo la finale sarà in Florida, grande attesa per lo spettacolo dell'artista canadese.