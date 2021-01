approfondimento

Jennifer Lopez, nuovo look per la popstar

Love Don’t Cost A Thing è il primo brano esatto dal secondo album della cantante, ovvero J. Lo, certificato con ben quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre quattro milioni di copie sul suolo a stelle e strisce.

Impossibile dimenticare il celebre ritornello della canzone: “Think you gotta keep me iced You don't / Think I'm gonna spend your cash I won't / Even if you were broke / My love don't cost a thing / Think I wanna drive your Benz I don't / If I wanna floss I got my own / Even if you were broke / My love don't cost a thing”.