Jennifer Lopez, è uscito il video del nuovo singolo In The Morning

Inarrestabile, inarrivabile e sempre pronta a sorprendere il pubblico. La voce di Get Right si è affermata coma una delle stelle più scintillanti e di maggior successo nella storia dell’intrattenimento scalando classifiche, conquistando botteghini e vendendo milioni di singoli in tutto il mondo, ora Jennifer Lopez è pronta a un nuovo successo.

Jennifer Lopez: il videoclip ufficiale approfondimento Jennifer Lopez, nuovo look per la popstar Poche ore fa la popstar, classe 1969, ha pubblicato il video ufficiale del singolo In The Morning conquistando immediatamente il pubblico con numerosi cambi di look. In The Morning è il brano che segna il ritorno della cantante alla lingua inglese e allo stile pop che l’ha resa una delle artiste più amate a livello internazionale. Dopo una grande attesa e alcune anticipazioni grazie a scatti condivisi sul suo profilo Instagram che conta più di centotrentotto milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita, la cantante ha finalmente pubblicato il videoclip del brano sulla piattaforma Triller ottenendo al momento già oltre 800.000 visualizzazioni. Il video vede la cantante (FOTO) protagonista assoluta tra paesaggi fantastici e cambi di stile.