A New York un contest incorona il sosia di Pedro Pascal

L'iniziativa è stata promossa da un ristorante di New York come risposta scherzosa a una dichiarazione della star di Hollywood che lamentava l'assenza in città di buon cibo messicano. Al contest si sono presentati poco più di trenta aspiranti sosia

Anche chi non fa parte della schiera di fan accaniti di Pedro Pascal potrà confermare che l'interprete di The Last of Us è decisamente una delle maggiori star dell'anno e ciò è diventato evidente all'ultimo Festival di Cannes quando l'arrivo dell'attore ha tenuto occupati i fotografi per tutta la durata della sua permanenza in Costa Azzurra.

Pedro Pascal è ovunque, richiestissimo e molto amato e se abbiamo bisogno di un ulteriore saggio dell'apprezzamento pressoché universale del pubblico nei suoi confronti, il contest organizzato lo scorso fine settimana a New York per i suoi aspiranti sosia è la prova definitiva della popolarità inarrestabile dell'attore.

L'iniziativa che ha premiato George Gountas, un uomo di Brooklyn incredibilmente somigliante alla star di origini cilene, è stata promossa da un ristorante del Lower East Side come risposta ironica a una dichiarazione di Pascal che nel 2023 lamentava l'assenza di buon cibo messicano a New York.

Ecco perché il premio del contest consiste nella cifra simbolica di 50 dollari e una fornitura di un anno di burritos gratis.





Il contest nel giorno della Festa del papà Mentre la lista degli "internet boyfriend" è lunghissima e include un gran numero di star, da Timothée Chalamet a Josh O'Connor, a Jonathan Bailey e Paul Mescal, c'è poco dibattito sul fatto che Pedro Pascal sia capofila dei cosiddetti "daddy", categoria dal nome ironico frutto delle numerose fanbase nate sul web, nella quale l'attore rientra soprattutto per i suoi ruoli di padre amorevole sullo schermo che hanno colpito positivamente il pubblico.

Il contest di New York per trovare il sosia di Pedro Pascal si è svolto quindi nel giorno della Festa del Papà, che in molti paesi - Stati Uniti compresi - era domenica 15 giugno. Ma questo non è l'unico dettaglio divertente di tutta la faccenda della singolare gara.

Divertenti sono i premi scelti (che includono il cibo messicano che il vero Pascal lamentava essere non eccellente nella Grande Mela) ma anche i numerosi resoconti social degli ammiratori di Pascal.

Sui social, da X a TikTok, a Instagram, sono tantissimi i video dei fan della star di Mandalorian che speravano nell'apparizione dell'attore in carne ed ossa all'appuntamento, un po' come era successo lo scorso inverno quando, sempre a New York, il vero Timothée Chalamet aveva fatto capolino al contest rivolto ai suoi sosia.

Gli aspiranti sosia coi look virali di Pascal Come spesso accade, George Gountas, il trionfatore del contest di sosia di Pedro Pascal, non voleva neppure partecipare alla gara ed è stato iscritto da sua moglie, una delle tante persone che hanno sempre notato la sua spiccata somiglianza con l'attore dello schermo.

Gountas, che condivide più o meno l'età con l'originale, lavora nel mondo dello spettacolo ma non davanti alla macchina da presa. L'uomo è un tecnico delle luci per il The Daily Show.

Al contest si è presentato con un top nero smanicato simile a quello che ha indossato Pascal per un photocall a Cannes, outfit che ha confermato il suo status di icona di stile.

Altri partecipanti hanno preso spunto da altri look virali di Pascal, incluso quello con la t-shirt con lo slogan "Protect the Dolls" e quella con la scritta "Adult Content", due capi che l'attore ha indossato per lanciare diversi messaggi sociali.

Un altro partecipante ha scelto di presentarsi con un tutore al braccio, lo stesso che ha dovuto indossare Pascal all'inizio del 2024 a seguito di un incidente in cui si ruppe il braccio.

Tutto è finito con tante foto di gruppo divertenti e in onore dell'attore che nei prossimi mesi sarà al cinema con ben tre progetti importanti: il film Marvel I Fantastici 4 - Gli Inizi, Eddington di Ari Aster e la commedia romantica di Celine Song Materialists.

Wim Shih, co-proprietario del ristorante messicano che ha avviato il contest, ha detto al New York Post che l'obiettivo dell'operazione era portare un sorriso alle persone in questi tempi difficili. "C'è così tanta tristezza nel mondo in questo momento, volevamo essere un raggio di sole in mezzo a tutto questo", ha detto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da James Kleinmann (@jameskleinmann)