La t-shirt che sta diventando sempre più celebre grazie al sostegno delle star supporta la no-profit Trans Lifeline che interviene a favore delle donne trans, sempre più oppresse in America.

L'ha indossata il suo ideatore in passerella, lo stilista Conner Ives, che ha sentito l'urgenza di prendere posizione per quelle "bambole" che lo hanno aiutato a creascere, professionalmente e umanamente

Moda, politica e celebrità non sempre scelgono di incontrarsi ma l'attualità spinge sempre più spesso alcuni personaggi a scendere in campo prendendo una posizione aperta nei confronti di tematiche particolarmente calde.

Le foto di Pedro Pascal sul red carpet della première londinese del film Marvel Thunderbolts* hanno fatto il giro del mondo, non solo perché l'attore di origini cilene è una delle maggiori star del momento.

Pascal ha riacceso l'attenzione sul tema dei diritti delle donne trans e lo ha fatto indossando una maglietta speciale, una t-shirt con lo slogan "Protect the Dolls" che è già in giro da un po' e che adesso è esaurita ovunque.

Chi sono le bambole? Le donne trans, una comunità a cui la star di The Last of Us non manca mai di dare il suo supporto, specie da quando sua sorella Lux ha fatto coming-out a seguito della sua transizione.

Pascal è solo l'ultimo ad aver indossato questa maglia che è una creazione dello stilista americano Conner Ives. Una t-shirt nata con uno scopo, immediatamente collegata a un progetto benefico.

Chi sono le bambole?

"Non sarei dove sono senza il sostegno che mi è stato dato dalle bambole", ha spiegato Conner Ives dopo la sua uscita in passerella al temine del fashin show del brand che porta il suo nome alla London Fashion Week lo scorso febbraio.

Lo stilista americano, che sfila e lavora nel Regno Unito, sebbene abbia dichiarato di non apprezzare il binomio moda e politica, non ha potuto tacere sulla condizione delle donne trans nel mondo e nel suo Paese d'origine, soprattutto da quando è iniziata la nuova amministrazione Trump.

A febbraio a scelto di uscire in passerella, a fine sfilata, con una semplice t-shirt di cotone bianco su cui aveva fatto stampare uno slogan sentito: proteggere le donne trans, una minoranza i cui diritti sono a rischio, soprattutto adesso.

Il giorno dopo la sua uscita con la t-shirt manifesto, lo stilista ha ricevuto centinaia di richieste di acquisto da parte della gente comune e nel giro di pochi giorni la maglietta è entrata in produzione per essere venduta a 75 sterline, una cifra interamente devoluta a Trans Lifeline, no-profit che negli Stati Uniti supporta le persone trans intervenendo nei casi di emergenza. Leggi anche Challengers, la storia della t-shirt "I Told Ya" di Zendaya by Loewe

Il sostegno delle star alle donne trans, da Pedro Pascal a Nicola Coughlan La t-shirt "Protect the Dolls" è diventata un simbolo di attivismo ma soprattutto un mezzo per sostenere la causa promossa da Ives a cui chiunque può contribuire con l'acquisto di un capo diventato un cult in questa stagione.

Al momento la maglietta è in pre-order sul sito ufficiale del brand. Il prezzo è quello del lancio.

Molte magliette sono state vendute nel primo weekend del Coachella grazie a Troye Sivan che l'ha indossata quando è salito sul palco per unirsi a Charli XCX. Addison Rae l'ha sfoggiata sui social e, sempre sui social, l'abbiamo vista anche su Haider Ackermann, attuale stilista di Tom Ford, in uno scatto in cui abbraccia la sua musa Tilda Swinton.

L'ultimo, in ordine di tempo, a dare risalto alla maglietta, dunque, all'iniziativa benefica connessa e alla causa in generale, è stato Pedro Pascal a Londra.

Pascal non è nuovo al sostegno della comunità queer. A fine marzo, ospite dello show di Jimmy Kimmel, aveva indossato un'altra maglietta, una t-shirt nera con la scritta "Adult Content". Il capo, che ha immediatamente catturato l'attenzione del pubblico e dei fan dell'attore, è stato poi identificato come una limited edition di Pippa Garner, artista visiva americana, scomparsa lo scorso dicembre. Anche questa t-shirt è parte di un progetto (di MOTHER, DAUGHTER, HOLY SPIRIT), collegata a un'altra raccolta di fondi che sostiene Trans Justice Funding Project, che opera negli Stati Uniti.

Sempre in questi giorni, un'altra celebrità, Nicola Coughlan, star di Bridgerton, si è espressa pubblicamente contro una recente sentenza del Regno Unito che riconosce come donne solo le persone nate biologicamente femmine, un pronunciamento che pregiudica i diritti di una comunità, quella delle donne trans, già compromessi. L'attrice ha lanciato una raccolta fondi a favore di Not A Phase, un'organizzazione benefica nazionale, impegnandosi a rafforzarla con donazioni di tasca propria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Conner Ives (@connerives)