Challengers, la storia della t-shirt "I Told Ya" indossata da Zendaya

Loewe ha lanciato sul mercato la slogan tee indossata dall'attrice dentro e fuori dal set, un capo selezionato da Jonathan Anderson all'interno del guardaroba iconico di John Kennedy Jr. che ha ispirato quello del personaggio di Jsh O'Connor nel film. La moda del film fa riferimento all'estetica Old Money che piace tanto oggi

Challengers, il film di Luca Guadagnino ambientato nel mondo del tennis, ha appena iniziato la sua avventura sul grande schermo (in Italia è uscito il 24 aprile, negli States il 26) ma la storia del film non si farà solo in sala, come era logico aspettarsi dopo il tour promozionale messo in piedi da Warner Bros. con i protagonisti della pellicola.

Il dramma sentimentale ha già il suo seguito anche tra i più attenti alla moda che non hanno esitato ad abbracciare il tenniscore, sulla scorta dei travolgenti look sfoggiati dalla protagonista femminile della pellicola, Zendaya.

Loewe ha pensato ai fan del film occupandosi del merchandising ufficiale della pellicola che per ora conta due pezzi già ambitissimi.

Quello più desiderato è la maglietta con la scritta “I Told Ya” indossata da Zendaya in una delle scene del film, una t-shirt che è apparsa varie volte già fuori dal set e che per questo è diventata già virale.

Zendaya, magnifica promoter di Challengers Challengers, pellicola acclamata dalla critica internazionale ben prima della sua uscita (LEGGI LA RECENSIONE), sta andando fortissimo e il merito è anche di Zendaya Coleman, Josh O'Connor e Mike Faist che stanno facendo innamorare mezzo mondo dello sport con la racchetta che profuma del fascino di un universo lussuoso, popolato da personaggi dallo stile da favola.

Prima ancora dell'arrivo della pellicola al cinema, i fan di Zendaya e quelli dei film di Guadagnino si erano fatti già un'idea ben precisa dell'estetica del film grazie al guardaroba sfoggiato dagli attori per gli appuntamenti promozionali.

I look di Zendaya e quelli di Josh O'Connor, decisamente i più modaioli del trio, sono passati sotto la lente d'ingrandimento degli addetti ai lavori. Col sostegno creativo dei rispettivi stylist, Law Roach ed Harry Lambert, i due attori non solo hanno superato ogni prova a pieni voti ma hanno avuto anche il merito di catalizzare l'attenzione sul tema del film, una storia drammatica e sentimentale ambientata nel mondo del tennis agonistico.

La più osservata di tutti, Zendaya, inseguita dai fotografi anche oltre il tappeto rosso, non paga della popolarità dei suoi outfit a tema tennistico, ha dato un'uleriore stoccata indossando per le strade di New York una t-shirt con uno slogan che appare in una delle scene del film alimentando il cortocircuito tra realtà e finzione.

La t-shirt con la scritta “I Told Ya” nero su bianco, aveva già fatto la sua apparizione sul red carpet indossata da Jonathan Anderson, lo stilista di Lowe che ha firmato i costumi di Challengers e molti custom dress per Zendaya (vedi quello corto tutto cristalli indossato per incontrare la stampa a Roma). La stessa scritta campeggiava su una camicia col colletto alla coreana confezionata per Josh O' Connor. Ma dove l'avevamo già vista? approfondimento Zendaya rilancia lo stile tenniscore, i look della star di Challengers

Josh O'Connor e il guardaroba iconico di John Kennedy Jr. Da qualche tempo l'estetica Old Money, che in termini di moda si traduce nel guardaroba preppy, quello delle mamme col cardigan e la collana di perle e dei ragazzi con le giacche da college, è tornata in cima alle fantasie degli appassionati di stile.

Coi social media che fanno da amplificatori di tendenze, non è da escludere che anche Jonathan Anderson abbia scrollato Instagram fino ad imbattersi in una vecchia foto di John John Kennedy, icona di stile tuttora insuperabile, con una maglietta di cotone con sopra una grande scritta “I Told Ya”. L'espressione alludeva a al famoso slogan "I Told You So", che aveva accompagnato la vittoriosa campagna presidenziale di suo padre John col Partito Democratico.

“Te l'avevo detto”, recitava quella campagna, una frase che negli anni Novanta campeggiava sulla slogan tee del figlio che per decenni è stato inseguito dai fotografi come un divo.

Cosa ha spinto Anderson, il direttore creativo di Loewe, a riprendere proprio quella maglietta per il film di Luca Guadagnino? Lo stilista lo ha spiegato molto candidamente.

Il mondo di Challengers fa riferimento all'universo del tennis che è sempre stato considerato uno sport d'élite. Per i tre protagonisti del film il designer ha cercato uno stile distintivo e che li facesse apparire desiderabili. I look di Josh O'Connor, in particolare, ha spiegato Anderson, sono ispirati a quelli di John Kennedy Jr. La citazione della maglietta è un riferimento cercato in grado di fornire una cornice di significato a tutto il resto. Zendaya, O'Connor e Faist sono giovani, bellissimi, ben vestiti, proprio come lo erano John John e sua moglie.

Da Loewe la t-shirt e la felpa “I Told Ya” Più dei trailer e meglio ancora di ogni intervista, le apparizioni delle star di Challengers coi loro look favolosi hanno contribuito ad aumentare la curiosità sul film di Guadagnino, regista che ha una certa sensibilità per la moda e che, non casualmente, da parecchie stagioni, segue le sfilate di Loewe dalla prima fila.

Il marchio spagnolo, uno dei più in vista nel panorama della moda globale (è terzo nell'elenco di Lyst dei brand più cercati al mondo), ha immesso sul mercato le prime creazioni che hanno un legame strettissimo con Challengers.

Online e in store selezionati, tra cui quello di Milano di Via Monte Napoleone, sono arrivate le t-shirt in cotone con la scritta “I Told Ya”, del tutto simili a quella messa da Zendaya e compagni.

La t-shirt, dal fit rilassato e dallo spirito genderless, in linea con la filosofia creativa di Loewe, è disponibile nella variante bianca (quella del film è grigio melange).

Il capo costa duecentocinquanta euro. La felpa con lo stesso design - l'altro pezzo del mini drop - invece, costa di più, ma è certo che presto andrà esaurita anch'essa in tutte le taglie; del resto, entrambe sono nate per essere dei must-have a cui gli appassionati di stile (e di cinema) non possono proprio resistere.

